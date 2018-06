Per l’Italia il debito privato è basso

Der Spiegel ancora all’attacco dell’Italia : coPertina con spaghetti a forma di cappio e la frase “Ciao amore” : L’hanno rifatto. A Der Spiegel piace mettere l’Italia in copertina con tanto di stereotipi. Dopo la famigerata prima pagina degli spaghetti su cui era appoggiata una pistola ecco che sul magazine, in edicola domani, appare una forchetta, degli spaghetti a forma di cappio e il titolo “Ciao amore!”. Nel sottotitolo si legge: “Come l’Italia si autodistrugge e trascina l’Europa con sé“. Solo pochi giorni fa un ...

Rugby – Tour estivo - oggi l’ultimo allenamento in altura Per l’Italia : le sensazioni di Ghiraldini : oggi l’ultimo allenamento in altura per l’Italia del Rugby in vista del Tour estivo in Giappone: le sensazioni del tallonatore Ghiraldini, che domani guida gli azzurri contro Yamaha Jubilo a Nagano Ultimo allenamento in altura a Sugadaira per gli Azzurri che domani (ore 14 locali, le 7 in Italia), nella veste di Selezione “Italia XV”, scendono in campo all’U Stadium di Nagano nella prima partita del Tour estivo in Giappone. Di ...

Rugby - Test Match Giugno 2018 : esordio Per l’Italia in Giappone con la Yamaha Jubilo : Inizia con un incontro no caps il cammino della nazionale italiana di Rugby nei Test Match di Giugno 2018. Gli azzurri sfidano in terra Giapponese la selezione di casa dello Yamaha Jubilo: a Nagano il calcio d’inizio sarà alle ore 7 italiane di sabato 2 Giugno. Incontro non ufficiale (non valido dunque per statistiche e ranking mondiale) contro la squadra che milita nella massima divisione nazionale, la Top League. “Negli ultimi due anni abbiamo ...

“All’Italia serve lavorare di più e meno corruzione” - bufera Per le parole di Juncker : “All’Italia serve lavorare di più e meno corruzione”, bufera per le parole di Juncker “All’Italia serve lavorare di più e meno corruzione”, bufera per le parole di Juncker Continua a leggere L'articolo “All’Italia serve lavorare di più e meno corruzione”, bufera per le parole di Juncker proviene da NewsGo.

L’Italia ha un governo. SPeriamo che duri : L’Italia ha un governo. Speriamo che duri. Che duri più della pazienza degli italiani – Accordo fatto tra Salvini e Di Maio, Conte ha tolto la riserva con la quale aveva accettato l’incarico e domani, venerdì, ci sarà il giuramento al Quirinale. Cottarelli, arrivato sul colle poco prima di Conte, ha restituito il mandato a Mattarella e si è dichiarato contento che finalmente il Paese avrà un governo politico, sempre meglio, ...

Cosa può fare l’Italia Per contare in Europa? Suggerimenti dal “modello Milano” : Cosa può fare l'Italia per contare in Europa? Negli ultimi mesi, prima e dopo le elezioni del 4 marzo, questa domanda è diventata centrale nel dibattito politico italiano. E nelle ultime settimane, forse, ancora di più. È chiaro che la nascita del governo giallo-verde è, a suo modo, una risposta. Ma

LIVE Golden Gala Roma 2018 in DIRETTA : show all’Olimpico - l’Italia punta su Tortu e Jacobs. Perkovic e Samba stratosferici! Personale Per Folorunso : quarta! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2018 di atletica leggera, la grande classica del panorama internazionale che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma e valida come quarta tappa della Diamond League. I migliori campioni si daranno battaglia nella capitale in uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno, intitolato a Pietro Mennea e particolarmente gradito alle tante stelle che vi prendono parte: si preannuncia ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : la formazione dell’Italia Per la sfida non ufficiale agli Yamaha Jubilo : Conor O’Shea ha comunicato la formazione ufficiale dell’Italia per la sfida di sabato 2 nella mattinata italiana (inizio alle ore 7.00) contro il club nipponico degli Yamaha Jubilo, che andrà in scena a Nagano. Il Test Match non è ufficiale e dunque non verrà conteggiata la presenza in nazionale a quanti prenderanno parte alla sfida. Il CT azzurro sicuramente farà ruotare tutti gli effettivi, in quanto sono previsti cambi liberi ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le gemelle Averina Per il dominio nell’individuale - l’Italia ci prova : Dina Averina è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel concorso generale individuale agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le individualiste seniores scenderanno in pedana nella giornata di domenica e la Campionessa del Mondo si presenterà con l’obiettivo di realizzare la doppietta: a soli 19 anni, la russa vuole conquistare il primo titolo ...

L’annuncio dell’ex ct dell’Italia Ventura : “contatti Per tornare Serie A” - ecco la squadra che aveva cercato il tecnico : L’obiettivo è quello di dimenticare la delusione sulla panchina dell’Italia. Giampiero Ventura è pronto a tornare in corsa nel campionato di Serie A, ecco le dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Ho vissuto 30 anni di calcio in maniera corretta e professionale raggiungendo risultati sportivi ed economici. Per cui vorrei semplicemente riprendere a fare ciò che so: ho tanta voglia di tornare ad allenare, ma non allenerò mai ...

Davide Cassani : “L’Italia Per i Mondiali? Convocherò azzurri usciti dalla Vuelta. Pianifico da un anno con Nibali - Aru - Moscon” : Davide Cassani ha tenuto una lezione durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al Pala Madiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo ha vestito i panni del docente per un giorno e ha simulato una conferenza stampa con gli allievi sottoponendosi a diverse domande tra cui alcuni riguardanti i prossimi Mondiali. “Per il Mondiale di Innsbruck abbiamo fatto la nostra pianificazione già da un ...