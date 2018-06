Pensioni | la Ue chiede sacrifici Ma aumenta il budget per quelle dei suoi funzionari

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) “Lavorate di più”, “non toccate la Fornero”.te (ancora) l’età della pensione. La Commissione Europea continua a predicare l’austerità per l’Italia in fatto di politiche previdenziali ma senza troppa pubblicità fa per se stessa l’esatto contrario. Concede un generoso aumento di spesa per ledei propri “burocrati” che dal 2019 costeranno il 6,2% in più a tutti i cittadini europei, italiani compresi. Non si tratta di noccioline ma di 117 milioni di euro in più che per la prima volta portano il capitolo di bilancio “interne” a sfondare quota 2.009,507. Altro che austerity. A rendere la notizia indigesta – oltre ai diktat martellanti e qualche insulto di troppo – è il fatto che fu proprio l’Europa ad esigere che archiviassimo il sistema di calcolo retributivo considerato troppo ...