Pensioni | Di Maio | Quota 100 per superare la Fornero Via spesometro

Di Maio : 'Pensioni - addio Fornero con la quota 100. Jobs act va rivisto'. Famiglie gay - stop Salvini a Fontana : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre'.

Riforma Pensioni - Di Maio conferma il supermaento della legge Fornero : Il superamento della legge Fornero è stato uno dei temi chiave della campagna elettorale e del successo dei partiti che attualmente guidano la compagine di Governo. Non sorprende quindi che con le prime dichiarazioni del neo Ministro Luigi Di Maio sia arrivata la conferma della prossima Riforma previdenziale, che dovrebbe avere un impatto elevato sulla rigidita' del sistema attraverso l'impiego delle quote. Ma tra i provvedimenti che vengono ...

Dal lavoro alle Pensioni - le prime mosse di Di Maio : 'È ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il reddito di cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo'. Così si è espresso il nuovo superministro Luigi Di ...

Riforma Pensioni - Di Maio conferma : Stop alla Legge Fornero : Al fine di consentire il reinserimento del cittadino nel mondo del lavoro, l'erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di ...

Pensioni - neo ministro Di Maio : metteremo da parte la Fornero - le novità Video : Governo Conte subito al lavoro sulla riforma Pensioni e il reddito di cittadinanza, due delle priorita' dell’esecutivo gialloverde, gia' inserite nel contratto di programma, su cui punta l’attenzione oggi, subito dopo il giuramento del presidente del Consiglio [Video]e dei ministri al Quirinale, il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Superamento della legge Fornero, proroga Opzione Donna, Quota 100 per tutti, misura ...

Pensioni : Di Maio verso il ministero del Lavoro - le novità in arrivo Video : Ormai sembra quasi fatta: si fa strada il governo gialloverde [Video] con il professore Giuseppe Conte come presidente del Consiglio, quindi riprende quota anche il piano di riforma Pensioni M5s-Lega che prevede il superamento della legge Fornero, la formula Quota 100 per il pensionamento e la proroga della soluzione sperimentale di Opzione Donna per la pensione anticipata rosa. Stavolta sembra davvero decisiva la svolta nelle trattative per la ...

Pensioni : Di Maio riaccende le speranze su abolizione Fornero - le novità Video : Si riaccendono le speranze di quanti tifano ancora per un governo gialloverde [Video]capace di mettere mano alla riforma Pensioni. Molte le questioni aperte sul fronte previdenziale ancora in attesa di risposte e per le quali da anni si battono migliaia di lavoratori sia sui social network che nelle piazze. Il piano di riforma Pensioni del Movimento 5 stelle e della Lega, messo nero su bianco nel contratto di governo, prevede lo stop alla legge ...

Scuola e Pensioni : cosa prevede il progetto Di Maio e Salvini? : Nonostante non siano riusciti a formare il nuovo Governo, continua il progetto di riforma sulla Scuola e le pensioni proposto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Questo ‘in barba’ alla scelta da parte del presidente Mattarella di nominare Carlo Cottarelli nuovo presidente del consiglio, che difficilmente riuscirà ad ottenere la fiducia da parte di […] L'articolo Scuola e pensioni: cosa prevede il progetto Di Maio e Salvini? ...

Contratto di governo - Boeri bacchetta Di Maio e Salvini : “Costi per le Pensioni sono più alti” : Tito Boeri ammonisce Salvini e Di Maio, a proposito della cosiddetta quota 100. Secondo il presidente dell'Inps avrebbe la misura avrebbe "un costo immediato di 15 miliardi all'anno", quindi molto di più dei 5 miliardi indicati sul documento siglato da M5S e Lega.Continua a leggere