' Pelle nera sangue rosso Mario qua sei il capitano'

Dalla Sardegna la Pelle artificiale che rivoluzionerà il settore delle protesi e dei robot : Si chiama tatuaggio sensorizzato multimodale. Ma in termini più semplici è pelle artificiale, che ha la stessa sensibilità di quella reale. In buona sostanza sente le variazioni di temperature e di ...

Muscoli rigenerati con le cellule della Pelle riprogrammate : cellule della pelle sono state riprogrammate e trasformate in cellule progenitrici dei Muscoli, capaci di proliferare e promuovere la rigenerazione una volta impiantate nel muscolo danneggiato di un topo. L’esperimento, che apre allo sviluppo di nuove terapie personalizzate contro le distrofie muscolari, e’ pubblicato su Stem Cell Reports da un gruppo di ricerca statunitense che ha tra i suoi coordinatori il biologo italiano Mattia ...

"Non ci piaci - sei nera" : in una casa di riposo di Senigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per il colore della Pelle : Derisa per il colore della pelle e destinataria di frasi a sfondo razzista ("non ci piaci, sei nera") da parte di alcuni ospiti della casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. E' accaduto, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, a un'aspirante operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo che si è vista sfuggire la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della ...

Ecco come rigenerare la Pelle in primavera : Finalmente la primavera è arrivata, i tiepidi raggi del sole inizieranno a riscaldarci ritrovando il buon umore e la voglia di stare all’aria aperta facendo delle belle passeggiate e rinnovare un po’ noi stessi e le nostre abitudini. Durante questa stagione, anche la nostra pelle ha bisogno di rigenerarsi, infatti durante l’inverno a causa delle aggressioni da freddo e vento il nostro epidermide ha subito uno stress determinando un ...