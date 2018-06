PATTI SMITH Devotion | Perché lo spirito creativo si rivolta contro se

Guida al Roma Summer Fest - da PATTI SMITH a De Gregori : tutte le star : Il Roma Summer Fest comincia già il prossimo week end, sabato 26 e domenica 27 maggio, con un doppio concerto degli inglesi Arctic Monkeys , band on the road dal 2002, anno in cui a High Green, ...

PATTI SMITH - Bruce Springsteen e Michael Stipe/ Video - sul palco insieme per i 40 anni di Because the Night : Bruce Springsteen e Michael Stipe si sono uniti sul palco a New York a Patti Smith per celebrare i 40 anni del brano Because the Night scritto insieme dai due musicisti(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:55:00 GMT)