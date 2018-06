eurogamer

Patcher: ecco perché le console di nuova generazione avranno HDD

(Di sabato 2 giugno 2018) L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter ha recentemente rilasciato interessanti dichiarazioni in merito alladi, riporta WCCFtech.In particolare Pachter ha spiegatoritiene che le unità di disco rigido rimarranno progressivamente sempre incluse nonostante costante crescita degli acquisti digitali. Lefuture in particolar modo continueranno molto probabilmente a leggere i giochi su disco, questose devi acquistare unaal dettaglio, dice Pachter, non puoi dire a un rivenditore "hey ti preghiamo di promuovere e vendere la nostrama non avremo nessun gioco disponibile, quindi una volta vendita laal tuo cliente instaureremo una relazione unica con esso, gli faremo scaricare tutto quello che gli serve e tu non venderai mai un gioco".Pachter dunque dice semplicemente che è necessario che anche i rivenditori di ...