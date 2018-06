pat * celebrazioni 72° anniversario della fondazione | Rossi | La Festa della

25 aprile - Mattarella apre le celebrazioni all’altare della pat ria : cortei in tutta Italia : In occasione della cerimonia per il 73mo anniversario della Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha deposto una corona di fiori all’altare della Patria , dopo aver passato in rassegna il picchetto d’onore, schierato a piazza Venezia. Il capo dello Stato ha poi lasciato la piazza alla volta del Quirinale. In piazza sono presenti vertici militari e delle istituzioni: entrambi i presidenti delle Camere, ...

"No a iniziative di parte". Il Comune di Todi revoca il patrocinio alle celebrazioni dell'Anpi per la Liberazione : Il Comune di Todi toglie il patrocinio alle celebrazioni programmate dalla sezione Anpi del Comune umbro per il prossimo 25 aprile. A darne notizia la stessa Anpi in un nota stampa. "Non era mai successo nella storia della città - scrivono - nemmeno con la precedente Amministrazione Ruggiano (eletto nuovamente sindaco con coalizione di centro destra all'ultima tornata elettorale, ndr) che il Comune si dissociasse dall'Anpi per la ...