Passeggero ' puzza come un cadavere' | atterraggio d' emergenza per un Boeing 737

(Di sabato 2 giugno 2018) Difficile trovare un simile precedente nella storia dell’aviazione civile: il comandante di un737 della compagnia olandese low cost Transavia, in volo dalle Canarie VIDEO ad Amsterdam, è stato costretto a und’in Portogallo perché a bordo un, che evidentemente non si lavava da diverso tempo, emanava un tale fetore da provocare malori a bordo. I primi malori subito dopo il decollo La compagnia non ha rilasciato particolari dichiarazioni trincerandosi dietro la tutela della privacy, ma grazie agli altri passeggeri è stato possibile ricostruire quanto accaduto a bordo. I problemi si sono evidenziati subito dopo il decollo: uno dei passeggeri, seduto nelle ultime file, aveva un odore talmente sgradevole da causare addirittura conati di vomito nelle altre persone a bordo. Gli assistenti di volo hanno cercato di intervenire con soluzioni ...