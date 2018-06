Parigi | Muguruza agli ottavi

raisport.rai

: RT @Ubitennis: Fognini: 'Questa storia della Next Generation è una ca**ta, fanno giocare Shapovalov sui campi centrali e dirottano Muguruza… - _ermetico : RT @Ubitennis: Fognini: 'Questa storia della Next Generation è una ca**ta, fanno giocare Shapovalov sui campi centrali e dirottano Muguruza… - SuperTennisTv : Settima giornata di incontri a Parigi! Sul Philippe Chatrier scendono in campo Muguruza, Sharapova contro Karolina… - dasbk82 : RT @Ubitennis: Fognini: 'Questa storia della Next Generation è una ca**ta, fanno giocare Shapovalov sui campi centrali e dirottano Muguruza… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Garbineprocede spedita al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa di. La spagnola, terza testa di serie, travolge per 6-0 6-2 Samantha Stosur e se ...