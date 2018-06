Papa nomina rettore laico Lateranense

Medjugorje - il Papa nomina monsignor Hoser suo visitatore permanente : L'obiettivo di Papa Francesco è chiaro: assicurare l'accompagnamento spirituale delle migliaia di fedeli che arrivano a Medjugorje da ogni parte del mondo. Per questo giovedì 31 maggio, il Pontefice ha nomina to monsignor Henryk Hoser , arcivescovo emerito di Warszawa-Praga in Polonia, quale ' visitatore apostolico a carattere speciale per la ...

Papa Francesco ha nominato mons. Becciu prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi : Papa Francesco ha nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi mons. Giovanni Angelo Becciu. Lo comunica il bollettino della Sala stampa vaticana, spiegando che mons. Becciu prenderà possesso dell'ufficio alla fine del mese di agosto prossimo, rimanendo intanto sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato fino al 29 giugno, giorno in cui sarà creato cardinale nel Concistoro, e continuando come delegato ...