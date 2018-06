Pallamano | Qualificazioni Europei femminili 2018 | Italia sconfitta 28-22 a Podgorica | le

Pallamano - Qualificazioni Europei 2018 : la Polonia sbanca Montesilvano e si qualifica - Italia sconfitta 33-25 : Nuova sconfitta per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che nella gara valida per il Gruppo 2 di qualificazione agli Europei di fine viene superata 33-25 da una Polonia nettamente superiore, che ottiene così il meritato passaggio del turno. A Montesilvano, a partire meglio sono le ospiti, che in un quarto d’ora si portano sull’8-1, capitalizzando al meglio le errate offensive delle azzurre, trascinate dalla sola ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2018 : l’Italia ospita la Polonia a Montesilvano - a caccia dell’impresa : Prosegue il cammino della Nazionale italiana di Pallamano femminile nelle Qualificazioni agli Europei di Francia 2018, con le azzurre di Riccardo Trillini che giovedì 31 maggio ospiteranno la temibile Polonia, nella cornice del Pala Roma di Montesilvano. Italia quasi al completo, con l’unica assenza rappresentata da Laura Rotondo, mentre ci saranno le “straniere” Irene Fanton, Angela Cappellaro, Rafika Ettaqi, Cristina ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia nel girone con Slovacchia - Russia e Ungheria : La Nazionale Italiana di Pallamano maschile ha conosciuto quest’oggi i nomi delle altre tre formazioni che andranno a comporre il girone di qualificazione agli Europei di Svezia, Austria e Norvegia 2020 alla Selezione del Bel Paese, che mai come ora sogna una partecipazione alla rassegna continentale, allargata a 24 squadre. Per gli azzurri non sarà certamente una sfida agevole, e l’urna di Trondheim ha riservato avversarie di ...