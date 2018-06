Orfano di Renzi | il Pd è tornato a riempire le piazze

ilgiornale

(Di sabato 2 giugno 2018) Roma - La politica italiana regala spettacoli straordinari. Come quello di un partito, il Pd, che ieri è sceso in piazza con la Costituzione in mano. Dirigenti e militanti hanno manifestato a Roma e Milano (dove hanno sventolato anche numerose bandiere dell'Unione europea) in difesa della nostra Grundnorm e del presidente della Repubblica. E pensare che il declino inesorabile del Pd data proprio dalla sconfitta referendaria che schiacciò l'orgoglio del suo segretario quando il 4 dicembre del 2016 chiese agli elettori di votare un netto cambiamento della Carta costituzionale. Oggi Maurizio Martina, segretario reggente, era in piazza SS. Apostoli, luogo caro ai successi dell'Ulivo. La manifestazione, pensata come controcanto del furore grillino nei confronti di Mattarella, finisce per essere oscurata proprio dal giuramento del primo governo giallo-verde. Nella piazza romana oltre Martina, ...