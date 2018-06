Ora il silenzio è una virtù dimenticata

“Ora devo dirlo…”. Nilufar in un angolo : la confessione e le lacrime. Sul pubblico di Uomini e Donne cala il silenzio e alla tronista - ormai sbugiardata - non resta che raccontare tutto : In questi giorni non si fa altro che parlare della scelta di Nilufar Addati. La tronista di ”Uomini e Donne” ha deciso di uscire dallo studio con Giordano Mazzocchi, ma a poche ore dalla diretta della scelta è successo il caos. L’ex corteggiatore Stefano Guglielmini ha rivelato che lui e Nilufar sono stati fidanzati durante il periodo del ”trono”. Un caos che ha coinvolto loro tre, ma anche tutto il pubblico ...

La solitudine del Quirinale : Cottarelli fugge in silenzio e pure i cOrazzieri si dileguano : C'è dunque grande confusione ai piani alti, e anche a quelli intermedi della politica, ma l'ultimo capitolo della saga non è stato ancora scritto.

Savona rompe il silenzio : voglio Ue più forte ma più equa. Conte lavOra alla lista dei ministri : Il nodo dell'Economia Una delle ultime ipotesi emerse nelle scorse ore è quella di spacchettare il dicastero di via XX Settembre dividendolo tra Finanze e Tesoro, affidando quest'ultimo a una ...

Ora Savona rompe il silenzio : "Voglio un'Europa più equa" : Le sue idee, le aveva messe nero su bianco nel 2017. Ed è per questo che in questi giorni di scontro Paolo Savona non aveva ritenuto necessario ribadire cosa pensa sull'Unione europea e sulla moneta unica. Eppure, come lui stesso fa notare in un comunicato stampa pubblicato sul sito Scenari economici, la polemica con il Quirinale si è fatta tanto "scomposta" da spingerlo a riassumerla "brevemente" nei punti che ritiene più importanti. "Voglio ...

Nadia Toffa rompe il silenzio dopo giorni - ma (per Ora) non rassicura i fan : E' dallo scorso 13 maggio che Nadia Toffa non pubblica post sui suoi profili social. Nessun aggiornamento, nessuna novità riguardo alla malattia che l'ha costretta, per il momento, ad abbandonare la conduzione de Le Iene. Ma, in occasione del Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta, che le è stato assegnato, la Iena ha rotto il silenzio.--"Il pensiero va a tutti quei bambini che sono costretti a subire abusi e che non hanno nemmeno la ...

Le Iene - Nadia Toffa ancOra assente/ “Sta riposando” : la conduttrice in silenzio sui social : Nadia Toffa ancora assente Le Iene? silenzio sui social dell'inviata e conduttrice, i fan l'aspettano e sperano in una sorpresa per l'ultima puntata. Le ultime notizie sulle sue condizioni(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 21:50:00 GMT)

Mafia : Pg Scarpinato - su stragi '92 in tanti sanno ma stanno ancOra in silenzio (2) : (AdnKronos) - "I Graviano, ad esempio, hanno ancora 50 anni e potrebbero rifarsi una vita, eppure stanno in silenzio", ribadisce il Procuratore generale di Palermo. "C'è una storia inquietante anche da questo punto di vista - ricorda ancora Roberto Scarpinato - Abbiamo avuto uno degli infiltrati, Lu

Scuole insicure - crolli ad Eboli e Fermo : inquietante silenzio su tragedie sfiOrate : Le vicende di questi giorni, come la tragedia sfiorata ad Eboli , crollo di porzione di solaio scuola infanzia, ed a Fermo , crollo tetto di un'aula, ripropongono l'annosa questione del rischio di ...

Marco Bocci ci sarà al serale di Amici?/ Silenzio sui social : l'attore è ancOra in ospedale? Ansia sul web : Marco Bocci tornerà questa sera nel serale di Amici 2018? Dopo l'annuncio del suo ricovero, si attende la conferma ufficiale, ma per il momento la sua presenza non è stata confermata (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:47:00 GMT)

Weinstein - la moglie rompe il silenzio : «Non sapevo nulla - Ora piango per i miei figli» : La moglie di Harvey Weinstein rompe il silenzio. Non sapeva nulla: «sono stata chiaramente naif». Georgina Chapman, torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di...

Centrafrica - dopo i 16 morti di ieri parla il missionario : 'Bombe in chiesa - Ora silenzio a Bangui' : ... che ha il dovere di fornire cure a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dalla sua identità, origine, appartenenza religiosa o politica". 2 maggio 2018

Gino Bartali - cittadino onOrario d'Israele. La nipote Gioia ricorda l'eroe silenzioso : Gino Bartali non era solo un ciclista, era un uomo di fede. Cattolico devoto, pedalava grazie alla sua fede e del bene che fece in sella non parlò mai a nessuno perché "il bene si fa e non si dice". ...