Oltre destra e sinistra Per capire il governo evitare le etichette

Sondaggi - centrodestra al 41% : oggi avrebbe la maggioranza. Ma se facesse il listone unico - il M5s volerebbe Oltre il 40 : Se si andasse alle elezioni oggi, il centrodestra potrebbe avere la maggioranza assoluta alla Camera. Ma se decidesse di fare un listone unico (improbabile per come sono oggi i rapporti tra i tre partiti), il M5s schizzerebbe oltre il 40 per cento. E’ la sintesi dei Sondaggi di Euromedia Research e Istituto Piepoli per Porta a Porta. Una rilevazione che conferma le tendenze registrate da altri istituti, in particolare per la Lega, e ...

Salvini pronto a spaccare il centrodestra : "Alleanza? Solo se cambio passo su Ue" | Intanto lo spread vola : Oltre 260 punti : Il leader della Lega alza l'asticella: "Vorrei ricandidare Savona, non posso allearmi con chi dice che l'Ue va bene così"

Sondaggi - Lega unica a crescere : è al 25%. Centrodestra Oltre il 41. Scivolone M5s rispetto al 4 marzo (ma resta al 30) : “O si parte o si vota” dice Matteo Salvini e a dargli ragione sono i Sondaggi. Oggi, secondo l’istituto Noto Sondaggi per #Cartabianca, il Centrodestra tutto unito andrebbe oltre il 41 per cento, cifra che avvicina a una maggioranza parlamentare autonoma. resta il dubbio sull’eventuale riunione della coalizione dopo i tentativi della Lega di formare un governo con il M5s, ma il Centrodestra ha abituato negli anni che una ...

Regionali in Friuli-Venezia Giulia - centrodestra avanti : Fedriga Oltre il 50% : Mentre è in corso lo spoglio delle schede elettorali in Friuli-Venezia Giulia si registra un netto vantaggio per il centrodestra. Segue il Pd, terzi i 5 Stelle. L'affluenza alle urne, rimaste aperte ...

Ramelli - Oltre 1000 neofascisti a Milano per ricordare il militante di estrema destra : saluti romani e fiori davanti alla lapide : “Camerata Sergio Ramelli, presente”. Il grido, accompagnato dal saluto romano, si è ripetuto per tre volte. Circa 1500 persone legate ai movimenti dell’estrema destra si sono radunate in via Paladini, a Milano, per commemorare l’attivista di Fronte della Gioventù. Lì Ramelli, nel marzo del 1975, mentre stava tornando a casa, venne aggredito da alcuni militanti legati ad Avanguardia Operaia. Morì 48 giorni dopo, il 29 ...

Molise : con Oltre il 50% delle sezioni scrutinate - centrodestra avanti su M5S : L’affluenza al 52,16%, mentre i Cinque Stelle sono il primo partito con il 30% dei voti, Forza Italia è il secondo con 10 e sopravanza la Lega di due punti

Regionali in Molise : con Oltre il 50% delle sezioni scrutinate - centrodestra avanti : L’affluenza al 52,16%. Le prime sezioni scrutinate vedono in testa il candidato del centrodestra Toma, seguito dall’M5s Greco. Molto staccato l’esponente del centrosinistra Veneziale

Non c'è l'accordo fra il centrodestra e il M5S - Di Maio : «Oltre determinati limiti non possiamo andare» : Il leader del Movimento 5 Stelle conferma di essere disponibile a fare un governo con la Lega e con l'appoggio esterno di Forza Italia e Fratelli d'Italia