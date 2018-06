Oettinger | c’è voluto un commissario tedesco per farci sentire italiani

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) Il giorno più nero degli ottantotto giorni di buio vissuti da questo Paese (e non che quelli prima fossero particolarmente soleggiati) arriva all’indomani dell’affaire Savona. Tra spinte dal basso e mercati pressanti, l’Italia si incrina. Con le piazze che ribollivano sarebbe bastato un solo folle esaltato, con le economie guardinghe sarebbe bastato una sola dichiarazione insensata. Mentre rischiavamo di andare in frantumi, ci siamo scheggiati in due. Antimattarelliani contro Mattarelliani nel senso nobile del dibattito, populisti contro saccenti nella caciara Facebook. Il cromosoma tifoso, che è proprio dell’italica sequenza genetica, per giorni ha mostrato i suoi caratteri. Poi, dal nulla, un, Gunther. Che vuole insegnarci come votare. Allora l’Italia si desta e non si spezza. Sarà una coincidenza, ma a quel punto i partiti trovano la quadra e Mattarella la pazienza. ...