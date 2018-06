Nuova giunta a Novara | tutte le deleghe

Elezioni a Catania - il sindaco Bianco presenta gli assessori designati della Nuova giunta : Questi gli amministratori designati: Orazio Arancio , 50 anni, catanese, laureato in Economia. Giocatore di Rugby dell Amatori Catania, del Milan, della Benetton Treviso e della Nazionale. Gi team ...

L'Acem formula gli auguri di buon lavoro al Presidente ed agli Assessori della Nuova giunta regionale : ... auspicando altresì che il suo futuro operato possa essere d'ausilio alla cittadinanza tutta ed allo sviluppo dell'economia locale. In particolare, l'Associazione si dichiara convinta che nelle ...

Al 'totonomi' per Palazzo Chigi si è aggiunta qualche faccia Nuova : Un governo di tregua per uscire dalla situazione di stallo che la politica italiana vive dopo le elezioni del 4 marzo. Questa è la scelta del Presidente Mattarella dopo il terzo giro di consultazioni. E come succede in questi casi il totonomi ha riempito le pagine dei giornali italiani. Nomi di possibili ministri, alcuni “scomodi", che possano mettere in difficoltà i due principali candidati a Palazzo ...

Farina di grilli allevati a Bra Nuova frontiera del cibo raggiunta da due giovani : FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Quando si dice che uno ha i grilli per la testa! Qui i grilli per la testa sono in due ad averceli. Davide Storino e Luca Costamagna, fondatori di Dl Novel Food a Bra, in ...

Tre donne nella Nuova giunta Oliverio : le congratulazioni della Fondazione Bellisario : ... fanno ben sperare per il futuro: sono da esempio per tutte le donne calabresi e non, che cercano il coraggio di diventare loro stesse protagoniste della società, dell'economia, della politica, delle ...

Lombardia : Rebecchi (Confesercenti) - piena collaborazione a Nuova giunta : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - "Non possiamo che apprezzare la rapidità con cui si è costituita la nuova giunta: auguriamo a tutti buon lavoro e assicuriamo da subito la piena collaborazione della nostra associazione". Così Gianni Rebecchi, presidente di Confesercenti-Lombardia, commenta la formazion

Lombardia : Gori - Pd - - Nuova giunta poltronificio del centrodestra : Milano, 29 mar. , AdnKronos, 'La nuova giunta lombarda? è il poltronificio del centrodestra, costruito tutto intorno a logiche di partito, addirittura a partire da faide interne agli stessi partiti'. ...

Lombardia : Gori (Pd) - Nuova giunta poltronificio del centrodestra : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - "La nuova giunta lombarda? È il poltronificio del centrodestra, costruito tutto intorno a logiche di partito, addirittura a partire da faide interne agli stessi partiti". Lo dichiara Giorgio Gori, consigliere regionale e già candidato alla presidenza della Regione Lomba

Lombardia : Gori (Pd) - Nuova giunta poltronificio del centrodestra : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “La nuova giunta lombarda? è il poltronificio del centrodestra, costruito tutto intorno a logiche di partito, addirittura a partire da faide interne agli stessi partiti”. Lo dichiara Giorgio Gori, consigliere regionale e già candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, che aggiunge: “Venti poltrone, due in più di Maroni, e solo pochissime tracce di competenza, ...

Lombardia - Fontana presenta la sua Nuova giunta : ecco i nomi di assessori e sottosegretari : Nato il 15 settembre 1962 a Saronno, laureato in Economia e Commercio all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e' stato presidente del Consiglio di Regione Lombardia della X legislatura. ...