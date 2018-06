"Non voteremo la fiducia - ci opporremo a giustizialismo e pauperismo" : "Noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centro-destra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e per gli italiani". Lo afferma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un videomessaggio. "Ci opporremo al pauperismo e al giustizialismo, ad ogni atto che mette in pericolo i conti pubblici e il ruolo internazionale del nostro ...

Forza Italia : "Non voteremo Cottarelli" : "E' inevitabile e urgente ridare la parola agli elettori. Gli Italiani devono poter tornare al più presto alle urne, sanando con il voto una crisi politica e istituzionale senza precedenti. E' evidente quindi che non voteremo un eventuale governo Cottarelli ". Lo scrive su Facebook Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "In ...

Governo - Cottarelli accetta l'incarico con riserva | Forza Italia a Salvini : "Non voteremo la fiducia" : Lo spread risale fino alla soglia dei 230 punti, Piazza Affari in negativo. Salvini: "Se Berlusconi vota Cotarelli stop all'alleanza". Forza Italia: "Tutto il centrodestra non darà i voti a un Governo tecnico"

Cottarelli al Colle col trolley - Forza Italia a Salvini : "Non voteremo la fiducia" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli arrivato al Colle per ricevere l'incarico. Lo spread apre in netto calo e poi risale, Piazza Affari in altalena. Forza Italia: "Tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico"

Governo - Salvini : «Se Berlusconi dice sì a Cottarelli addio alleanza». Forza Italia : «Non lo voteremo» : «È una cosa fuori dal mondo e fuori dalla democrazia» sottolinea ancora. «Savona era un ministro che ci garantiva che l'Europa sarebbe tornata a darci ascolto», ha aggiunto «una figura diversa non ...

Forza Italia non molla la Lega "Non voteremo Cottarelli" Governo - Mulè annuncia la svolta : "Il centrodestra deve essere unito oppure non e' centrodestra. L'alleanza del centrodestra e' quella che governa diverse regioni. Dove e' diviso non e' Forza di Governo ma e' Forza minoritaria". Giorgio Mule', portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' tranquillizza quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra dopo l'ipotesi sfumata di un ...

Mulè (FI) : Non voteremo Cottarelli : 11.11 "Il governo Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento.Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle,quindi è un governo che nasce già minoritario". Così Mulé, portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia. Mulé punta anche a rassicurare quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra, dopo il tentativo sfumato di governo Lega-M5S."Il centrodestra ...

