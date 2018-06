Nokia Camera con Pro Mode | è già disponibile il primo porting per altri device

Nokia 8 : in arrivo un importante update per la fotocamera : Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global, ha reso noto che il produttore è al lavoro su un aggiornamento che migliorerà la fotocamera di Nokia 8 L'articolo Nokia 8: in arrivo un importante update per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus : 400' per doppia fotocamera - display 18 : 9 e 3.800 mAh di batteria - aggiornato : disponibile in Italia - : Dal live streaming di entrambi i lati della storia, alla visione dei programmi TV preferiti, vogliono avere di più nel palmo della loro mano. Ecco perché abbiamo progettato Nokia 7 Plus, il compagno ...

Nokia Camera con Pro Camera mode disponibile al download per Nokia 7 : La Nokia Camera con la Pro Camera mode, che era stata caratteristica distintiva dei Lumia, è disponibile al download per Nokia 7. Al MWC 2018 la società ha annunciato la reintroduzione su Nokia 8 Sirocco e Nokia 7 Plus dell'iconica Pro Camera mode, che dovrebbe arrivare anche per altri device Nokia con ottiche ZEISS. L'articolo Nokia Camera con Pro Camera mode disponibile al download per Nokia 7 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 con tripla fotocamera posteriore? Le caratteristiche svelate : Le presunte caratteristiche hardware del nuovo Nokia 9 sarebbero state svelate: stiamo parlando di uno smartphone con tripla fotocamera posteriore e Flash allo Xenon.Il marchio Nokia è tornato alla ribalta dei mercati internazionali dalla fine della scorsa estate (2017), e a pochi mesi del rilancio dell’azienda finlandese molti esperti del settore si aspettano l’arrivo di un vero top di gamma per il 2018.Questo Top di gamma ha sempre ...