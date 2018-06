NoiPA 6 2018 | aumenti nel cedolino? Priorità rinnovo contratto  

NoiPA - oggi pagamento cedolino arretrati/ Accredito stipendio arrivato - tutte le cifre (28 maggio 2018) : NoiPa oggi pagamento cedolino arrestrati della PA: Accredito stipendio arrivato su conto corrente di insegnanti, Ata, militari e forze dell'ordine. tutte le cifre e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:56:00 GMT)

NoiPA - CEDOLINO ARRETRATI IL 28 MAGGIO 2018/ Le cifre dei pagamenti Pa : più ‘fortunati’ i docenti : NOIPA, CEDOLINO straordinario MAGGIO 2018: pagamento ARRETRATI Pa. Ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:20:00 GMT)

NoiPA - cedolino arretrati maggio 2018/ Pagamenti Pa - sistema in tilt ed errori nei calcoli? : Noipa, cedolino straordinario maggio 2018: pagamento arretrati Pa. Ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:48:00 GMT)

NoiPA - CEDOLINO ARRETRATI MAGGIO 2018/ Pagamenti Pa - svelata data esigibilità : Anief all'attacco : NOIPA, CEDOLINO straordinario MAGGIO 2018: pagamento ARRETRATI Pa. Ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:19:00 GMT)

NoiPA - cedolino straordinario maggio 2018/ Pagamento arretrati Pa : ufficializzata data di esigibilità : NoiPa, cedolino straordinario maggio 2018: Pagamento arretrati Pa. ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:39:00 GMT)

NoiPA - arretrati maggio 2018 : data ufficiale per Scuola - Difesa e Sicurezza Video : Il portale NoiPa ha sciolto ufficialmente le riserve sulla data di esigibilita' per l'accredito degli arretrati nel mese di maggio. Il giorno tanto atteso dai dipendenti statali è fissato per lunedì 28 maggio. Con cinque giorni di anticipo, l'account verificato ''NoiPasocial'' ha informato gli utenti che seguono numerosi la pagina ufficiale Facebook [Video]. Le condivisioni e i mi piace assegnati ai due post con cui è stata comunicata la notizia ...

NoiPA - arretrati maggio 2018 : meno di 10 giorni a fine mese e nessuna risposta Video : Continua a montare la protesta contro NoiPa, per via della mancata comunicazione del pagamento degli arretrati a maggio. Mancano meno di dieci giorni alla fine del mese e i dipendenti statali sono stanchi di non ricevere una risposta da parte del servizio pubblico [Video]. Sotto i nuovi post pubblicati di recente dal profilo ufficiale Facebook @NoiPasocial sono presenti i commenti degli utenti che esigono un chiarimento in relazione a quello che ...

NoiPA - arretrati e aumenti stipendi 2018 : importi modificati? : arretrati e aumenti degli stipendi Noipa, arriveranno con cedolini diversi e in mesi diversi. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma, che ha chiarito da subito che gli aumenti previsti dal contratto vedranno luce solo nel cedolino del mese di giugno 2018. Invece, con emissione straordinaria, arriveranno gli arretrati tanto attesi, entro il 31 maggio. […] L'articolo Noipa, arretrati e aumenti stipendi 2018: importi modificati? ...

NoiPA - Cedolino 5/2018 : tanta delusione - gli arretrati non ci sono : Molti docenti, in queste ore, ci stanno scrivendo per condividere il loro rammarico circa la mancanza, sul Cedolino NoiPA di maggio 2018, delle somme relative agli arretrati dopo il rinnovo contrattuale per il triennio 2016/2018. Nessuna preoccupazione, quei soldi arriveranno entro la fine di maggio 2018 attraverso una rata straordinaria. NoiPA, molta delusione tra gli […] L'articolo NoiPA, Cedolino 5/2018: tanta delusione, gli arretrati ...

Cedolino NoiPA maggio 2018 - oggi 17/5 online : ecco per chi : oggi 17 maggio 2018 sarà disponibile il Cedolino NoiPA per la maggior parte dei lavoratori della PA, ma non per tutti. L’avviso ufficiale del portale è chiaro: “Il Cedolino della rata ordinaria di maggio 2018, per il personale degli ambiti Sicurezza e Difesa, Ricerca e Istruzione, e per i dipendenti delle Amministrazioni Centrali e Locali […] L'articolo Cedolino NoiPA maggio 2018, oggi 17/5 online: ecco per chi proviene da ...

NoiPA stipendi : doppio cedolino a maggio 2018 Video : NoiPA, quando arrivano i cedolini dello stipendio ordinario di maggio 2018 e degli arretrati? I dipendenti statali e delle Forze Armate non hanno nascosto la loro preoccupazione, data dalle riposte contraddittorie e dei ritardi non indifferenti. Per fortuna il sito NoiPA ha pubblicato una nota ufficiale, nella quale ha indicato le date di emissione di entrambi i cedolini. Di to tutte le informazioni dettagliate. NoiPA, cedolino maggio 2018 ...

Doppio cedolino NoiPA - stipendi maggio 2018 : date - accredito e importi arretrati : Con un comunicato di oggi 15 maggio, Noipa conferma la data del cedolino per il mese in corso, relativo agli stipendi. A partire da giovedì 17 maggio sarà disponibile per tutti nell’area privata di Noipa, il cedolino relativo alla rata ordinaria del mese di maggio (salvo comparto sanità, per cui arriverà il 25). L’emissione del […] L'articolo Doppio cedolino Noipa, stipendi maggio 2018: date, accredito e importi arretrati proviene da ...

NoiPA - data cedolino maggio 2018 : ecco il comunicato ufficiale su arretrati e stipendi : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un comunicato ufficiale che risponde alle numerosissime interrogazioni lanciate, in questi ultimi giorni, dal personale docente e da quello ATA, oltre che dagli altri dipendenti pubblici, in merito alla data di disponibilità del cedolino per il mese di maggio 2018. Un altissimo numero di utenti si sono rivolti direttamente allo […] L'articolo NoiPa, data cedolino maggio 2018: ...

Stipendio NoiPA maggio 2018 : quando sarà esigibile? Video : Lo Stipendio di maggio [Video] è forse uno dei più attesi degli ultimi tempi da parte dei dipendenti del comparto sicurezza e di quello istruzione e ricerca della Pubblica Amministrazione, dato che conterra' finalmente gli arretrati derivanti dal nuovo contratto collettivo, riferiti al periodo che va da gennaio 2016 a maggio 2018. Gia' con il cedolino che sara' visibile nei prossimi giorni sul portale NoiPa si potra' conoscere l'ammontare del ...