E' statoa New, a 12,1 mln di dollari,l'dove soggiornava il maresciallodurante i suoi viaggi negli Usa. Il ricavato sarà diviso tra i Paesi "orfani" dell'ex Jugoslavia. Si tratta di 400 metri quadrati e 3 terrazze al 730di Park Avenue, abbandonati dal 1992, che servivano anche da residenza degli ambasciatori della Federazione. Ci sono voluti 17 anni per mettere d'accordo Serbia, Croazia, Slovenia, Macedonia e Montenegro, che si spartiranno la cifra in base a percentuali stabilite con un accordo del 2001(Di sabato 2 giugno 2018)