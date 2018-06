Neo premier Conte ai cittadini | ' Tenete duro | ora passiamo ai fatti'

2 Giugno : Mattarella all'Altare della Patria<br>Gli auguri del Neo premier : "Festa di tutti noi" : 10:28 - Dopo aver reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto, Sergio Mattarella si è diretto insieme al ministro della Difesa Elisabetta Trenta in via dei Fori Imperiali, a bordo della la Lancia Flaminia presidenziale scoperta, per l'inizio della parata militare. Prima della deposizione della corona al Milite Ignoto, Mattarella aveva ascoltato l'inno nazionale e passato in rassegna il reggimento dei lancieri di Montebello e i reparti ...

Il governo Conte ha giurato al Quirinale Il Neo premier : "Non siamo dei marziani" : Breve cerimonia, poche le curiosità: Salvini e Di Maio in prima fila, durante il giuramento, si scambiano sorrisi e battute. Ma i riflettori sono tutti per Paolo Savona, il mancato ministro dell'Economia. E per la sua stretta di mano con Mattarella a siglare "la pace"

Governo - il giorno del giuramento : Conte e i ministri al Colle alle 16. Il Neo premier : “Faremo il massimo” – LA DIRETTA : “Entusiasmo e determinazione. Faremo il massimo“. Svegliatosi professore e andato a dormire da premier, Giuseppe Conte aveva chiuso così la giornata della sua investitura a capo del Governo. Formalizzata dalla firma del decreto di nomina del presidente della Repubblica, oggi verrà cristallizzata dal giuramento. seguito poi dal rito della campanella con il suo predecessore Paolo Gentiloni. L’appuntamento è alle 16 al Quirinale, ...