NBA Global Camp 2018 | sono 40 i giocatori che parteciperanno alla tre giorni trevigiana

sportfair

: RT @basketissimo: NBA Global Camp 2018: i 40 partecipanti all'evento di Treviso - z9basket : RT @basketissimo: NBA Global Camp 2018: i 40 partecipanti all'evento di Treviso - fabiocavagnera : RT @basketissimo: NBA Global Camp 2018: i 40 partecipanti all'evento di Treviso - basketissimo : NBA Global Camp 2018: i 40 partecipanti all'evento di Treviso -

(Di sabato 2 giugno 2018) L’evento dedicato ai migliori prospetti non risiedenti negli Stati Uniti si terrà a Treviso dal 2 al 5 giugno La National Basketball Association (NBA) ha annunciato i 40cheall’NBA. L’atteso appuntamento si terrà presso il Centro sportivo “La Ghirada” di Treviso dal 2 al 5 giugno, ed ha l’obiettivo di individuare i migliori prospetti non risiedenti negli Stati Uniti da eleggere al draft. Davanti agli occhi dei rappresentanti di tutte e 30 le franchigie NBA, idovranno partecipare ai colloqui con le squadre e dare il meglio di sé in occasione delle partite cinque contro cinque, delle esercitazioni sui tiri liberi e delle prove di forza e agilità. Tutte le attività saranno infatti supervisionate dal preparatissimo personale NBA. L’evento sarà inoltre caratterizzato da una serie di sfide tra i prospetti delle NBA Academies: la rete di ...