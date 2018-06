Nazionale | Perin | ' ' Pronto per una grande Balotelli? Merita un po' di pace' '

Nazionale - Perin : 'Juve? Lascio fare ai club - a Vinovo si respira aria di vittoria' : E' uno dei migliori portieri al mondo per la carriera e quello che fa. Ha sempre risposto alle voci di una sua fine. Con lui ho un bel rapporto, ci sentiamo, lo stimo ancor più per la persona che non ...

Nazionale - Mancini allo scoperto : svela il futuro di Buffon - novità anche su Perin e Balotelli : Al via il nuovo progetto del Nazionale con Mancini in panchina, il neo Ct ha parlato quest’oggi in conferenza stampa nel giorno del suo esordio vero e proprio sulla panchina azzurra. “Ho parlato al telefono con Buffon, mi ha spiegato le sue intenzioni di continuare a giocare, perciò può essere preso in considerazione in futuro. Buffon non farà la partita di addio perché giocherà ancora. De Rossi non è escluso definitivamente, tutti i ...