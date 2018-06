Nazionale | Mancini chiama a raccolta gli italiani | Aiutiamo questi ragazzi

Mancini : 'Questa Nazionale di ragazzi va aiutata' : Roma, 2 giu. , askanews, Italia di Roberto Mancini accolta con entusiasmo a Torino dove lunedì affronterà l'Olanda in amichevole, ultimo impegno prima della sosta estiva. 'E' importante ritrovare l'...

Mancini : “importante ritrovare entusiasmo per la Nazionale” : “E’ importante ritrovare entusiasmo per la nazionale, Cercheremo di fare meglio, ma è una squadra piena di giovani e può creare questo entusiasmo. Certo poi dipende dai risultati”. Così il ct dell’Italia, Roberto Mancini, all’indomani della partita persa a Nizza contro la Francia, la sua seconda sulla panchina azzurra. Mancini, ai microfoni delle tv a Torino, ha detto che il sostegno che gli appassionati stanno ...

Nazionale - Mancini : “è importante ritrovare l’entusiasmo” : Il giorno dopo la sconfitta nella gara amichevole contro la Francia il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini torna a parlare ai microfoni di Sky Sport: “è importante ritrovare l’entusiasmo per la Nazionale. Cercheremo di fare molto meglio in futuro, ma il fatto che sia una squadra che si sta ricostruendo ed è piena di giovani magari può aiutare, però dipenderà sempre dai risultati. Gli italiani capiscono il momento, capiscono che ci ...

Prima sconfitta per la Nazionale di Mancini - Francia - Italia 3-1 : I gol, nel primo tempo all'8' Umtiti, al 29' Griezmann su rigore, al 36' Bonucci. Nel secondo tempo, al 18' Dembele' - Sono dieci anni che non battiamo i francesi e non è certo questo il momento ...

Nazionale - Mancini : “la Francia tra le favorite al Mondiale” : “Sono curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra che sta più avanti di noi, una candidata a vincere il Mondiale in Russia. Sarà un buon test per noi e sarà importante avere un buon comportamento in campo”. Così il ct azzurro Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole a Nizza contro la Francia, una delle squadra che parteciperà alla fase finale della Coppa del mondo. “Lo striscione contro Balotelli? ...

Nazionale - Mancini : “Balotelli domani decido se gioca” : “Lo striscione contro Balotelli? Purtroppo capita, anche se non dovrebbe mai succedere. Per domani Mario è in dubbio, domattina valuteremo se scenderà in campo”. Così Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole Francia-Italia, a Nizza. “Insigne? Probabile che giochi, sceglieremo domani – aggiunge il ct degli azzurri -. Il modulo può variare, dipende dalle soluzioni che avremo. Abbiamo tanti giovani che devono fare ...

Nazionale - Mancini 'Balotelli capitano contro la Francia Sì - ha più presenze' : NIZZA - 'In Nazionale vige la regola che il giocatore che ha più presenze è il capitano. Se Mario in campo è il giocatore con più presenze sarà capitano. Lo striscione dell'altra volta? Sono cose che ...

Nazionale - Uva : “Mancini ct scelta ottimale” : La scelta di Roberto Mancini come ct “è stata ottimale per capacità, coerenza, conoscenza ed esperienza interNazionale. Non serve però solo Mancini o solo la Federazione, serve che tutto il sistema calcio vada nella stessa direzione”. Lo ha sottolineato il dg della Figc, Michele Uva, a margine della presentazione dell’ottava edizione di Reportcalcio. “Il rapporto fra Federazione e club è fondamentale per il futuro della ...

Nazionale - Jorginho esalta Mancini : “stiamo assumendo un’identità precisa. Svezia? Basta piangerci addosso” : Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, Jorginho ha parlato del nuovo corso azzurro con Mancini commissario tecnico “Con Mancini stiamo assumendo una identità precisa, ci sta trasmettendo fiducia, serenità ed entusiasmo, cose di cui sicuramente avremo bisogno“. Parla così del nuovo corso dell’Italia sotto la guida del tecnico jesino il centrocampista del Napoli e della Nazionale Jorginho. “Ci spiace per ...