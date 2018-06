Nasa | Wood | “Ecco come le tecnologie spaziali migliorano la vita sulla Terra”

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) “LelaTerra”, parola di Danielle, già Special Assistant e consigliere del vice amministratore dellaa Washington, oggi a Trieste, in uno dei primi eventi ProEsof – tappe di avvicinamento all’Euroscience open forum del 2020. Tra gli esempio, basta ricordare che “sono i satelliti, in Benin, ad aiutare dallo spazio Greenkeeper Africa a estirpare il giacinto d’acqua, una pianta altamente infestante che cresce nei territori acquitrinosi ma che, una volta essiccata, consente di assorbire oli esausti e gestire in maniera eco-compatibile i rifiuti liquidi delle industrie.? Attraverso il monitoraggio del territorio, l’individuazione di modelli di crescita stagionale e la geolocalizzazione dello sviluppo delle piante, che consentono di programmarne la raccolta in maniera più ...