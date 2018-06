Napoli | tenta di rubare l' incasso del negozio | 18enne incastrato dalle telecamere

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...

Calciomercato Napoli - portiere e centrocampista : assalto incredibile per accontentare Ancelotti : Calciomercato Napoli – L’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato le carte in tavola in casa Napoli soprattutto per quanto riguarda il mercato, il presidente De Laurentiis pronto a scatenarsi per accontentare l’ex allenatore del Bayern Monaco, in particolar modo nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è stato a cena venerdì sera, a Londra Kia Joorabchian, il ...

Napoli - Hamsik ammette : "Tentato dall'offerta cinese" : Le sirene di mercato si fanno insistenti. Lo slovacco: "Ho ricevuto una chiamata da Ancelotti. Deciderò nelle prossime settimane"

Roma - attenta al Napoli : Alisson in cima alla lista di Ancelotti : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Il Napoli inizia a prendere vita a Londra, dove Carlo Ancelotti ha cenato con Kia Joorabchian . Come riporta Gianluca Monti su ' La Gazzetta dello Sport ', il tecnico ha rivelato al potente agente anglo-iraniano il portiere che è in cima alla lista dei suoi desideri: Alisson . Il numero uno della Roma ha letteralmente stregato Carletto. Non sarà ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di Fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Panchina Napoli - non solo Inzaghi : vertice in serata con Carlo Ancelotti - il presidente De Laurentiis tenta il colpo : Panchina Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, tiene banco la scelta del futuro allenatore con Maurizio Sarri ormai sembra più lontano e che dovrebbe ripartire dal Chelsea, l’attuale allenatore azzurro infatti non è convinto della pista Zenit. In corsa Simone Inzaghi della Lazio ma nelle ultime ore novità molto importanti, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Carlo Ancelotti è a Roma negli uffici della ...

Napoli - Hamsik tentato dalla Cina. Il padre : 'Al 60% andrà via' : Le possibilità che Marek Hamsik lasci Napoli allettato dalle offerte cinesi aumentano col passare dei giorni. A confermarlo è il padre del centrocampista slovacco, Richard, che al quotidiano slovacco '...

Napoli - Sarri tentato dallo Zenit : il tecnico rifletterà sul futuro : Napoli, Sarri- Dopo il primo incontro terminato con un riavvicinamento totale tra De Laurentiis e Sarri, nelle ultime ore, lo Zenit starebbe tentando di strappare il tecnico toscano al club partenopeo. Come riportano i colleghi di “SportMediaset“, il club russo valuterà attentamente il da farsi e potrebbe provare l’affondo già nei prossimi giorni. OFFERTA SHOCK […] L'articolo Napoli, Sarri tentato dallo Zenit: il tecnico ...

Sfogliatella più grande del mondo : Napoli tenta il guinness : Venti chili di semola, trenta chili di ricotta, venti di zucchero, sei di arance candite per un totale di 75 chili di dolcezza: il prossimo 25 maggio, a Napoli, si tenterà di sfornare la Sfogliatella più grande del mondo. L’iniziativa è di Antonio Ferrieri, patron di “Cuori di Sfogliatella” che svela i dettagli dell’impresa da guinness: “Piazza Garibaldi ospiterà un forno ad hoc. La madrina sara’ la ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul portiere : si tenta la beffa alla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante ma adesso è arrivato già il momento di pensare al futuro ed alla prossima stagione, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la porta. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome caldo è quello di Rok Vodisek, portiere classe ’98 in scadenza con l’Olimpia Lubiana, sull’estremo difensore avevano messo gli occhi da tempo Sampdoria e ...