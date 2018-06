Napoli | spunta un coccodrillo antico nel sottosuolo | «Può essere quello della leggenda»

Bookie : mercato Napoli - in quota spunta anche Benzema : Le aspettative sono altissime, soprattutto dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti. Le ambizioni di Aurelio De Laurentiis per il mercato del Napoli hanno contagiato anche i bookmaker, che dopo il sì Balotelli prendono in seria considerazione un altro colpo per gli azzurri. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno puntato su Karim Benzema, uno dei punti di forza di Ancelotti al Real Madrid. L’attaccante francese, che arriva da una stagione ...

Napoli - Sarri resta o va via?/ Dopo il Chelsea spunta il Tottenham : 12 club lo hanno cercato! : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:52:00 GMT)

CALCIOMERCATO Napoli/ News - per la difesa spunta di nuovo Sime Vrsaljko (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI News, ultime sulla squadra di Maurizio Sarri: sono quattro i top club europei sulle tracce del regista italo-brasiliano Jorginho. Bernd Leno al posto di Pepe Reina?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:03:00 GMT)

Donnarumma al Liverpool? / Klopp incontra Raiola - ma spunta anche il Napoli per il portiere del Milan : Donnarumma al Liverpool? Klopp incontra Raiola, ma spunta anche il Napoli dove il calciatore sarebbe spinto direttamente dall'agente che proverebbe a convincere il presidente De Laurentiis.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:39:00 GMT)

Il Napoli rivendica lo scudetto - in giro per la città spuntano sorprendenti cartelloni [FOTO] : In giro per Napoli sono spuntati dei cartelloni che rivendicano il terzo scudetto del club azzurro, penalizzati dagli arbitri a favore della Juventus A Napoli nessuno riesce a darsi pace per lo scudetto perso a favore della Juventus, riuscita a centrare il settimo titolo consecutivo. Un trionfo che, secondo i napoletani, resta macchiato da alcune decisioni arbitrali discutibili, arrivate soprattutto nel match vinto dai bianconeri a San Siro ...

Napoli - per il dopo Sarri spunta Ancelotti : L'allenatore emiliano è in cima alla lista di De Laurentiis per sostituire il tecnico toscano: i due si incontreranno il 21 maggio per definire un possibile matrimonio biennale

Napoli - spuntano fantocci 'anti Salvini' con svastica : Due fantocci con una maglia verde, la scritta "Noi con Salvini" e una svastica, sono stati trovati appesi a testa in giù a Quarto , Napoli, , in piazzale Europa e in piazza Santa Maria, a qualche ...

Sarri valuterà l'offerta del Napoli ?e intanto spunta l'ipotesi Ancelotti : Ma quale re Travicello? Sarri arriverà alla riunione con De Laurentiis, subito dopo l'ultima di campionato, da allenatore del Napoli. Nel senso che nel caso in cui il patron azzurro...

Napoli - spunta birra al distributore della farmacia : In un distributore automatico di una farmacia in centro a Napoli, a pochi passi dalla Stazione Centrale, tra preservativi e prodotti sanitari spuntano anche bottiglie di birra . La denuncia arriva dal ...

Napoli - spunta Benzema : ok del francese - ma Perez chiede 70 mln : 42 presenze e soli 11 gol in stagione, e un rapporto sempre più logoro con la tifoseria madridista. La vita nella capitale spagnola di Karim Benzema potrebbe concludersi a fine stagione, con l'...

Sarri e il Napoli - destini al bivio : e all'orizzonte spunta Conte : I dubbi di Sarri tengono aperto lo scenario di un suo possibile addio a fine campionato. Con il passare dei giorni aumentano le possibilità che la sua decisione possa essere quella di...

Napoli - spunta il clamoroso ritorno di Benitez : Proprio nel momento clou della stagione arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro della panchina del Napoli. Futuro per modo di dire perché nell'eventualità dell'addio di Maurizio Sarri potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno: quello di Rafa Benitez. PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - La notizia bomba arriva da fonti vicine ad Aurelio De Laurentiis che vorrebbero il patron azzurro letteralmente davanti a un bivio in caso ...