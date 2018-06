Napoli | la fuga dei medici dal 118 | dopo le botte è boom di trasferimenti

Napoli - ladri a casa di Sal Da Vinci : banditi in fuga con 30mila euro di gioielli : I ladri sono andati a colpo sicuro. Hanno atteso che l'abitazione fosse libera prima di entrare in azione. Svaligiata l'abitazione del cantante e attore Sal Da Vinci, a Chiaia. L'episodio si è ...

E ora il Napoli deve temere la grande fuga : S ull'inseguimento tricolore del Napoli concluso sulla manona santa di Donnarumma ci sono tre riflessioni da fare ad alta voce. La prima: nei due viaggi a San Siro al cospetto di Inter e Milan ha collezionato un inquietante zero in fatto di gol rispetto ai lussi precedenti. Si è inceppato un meccanismo da un lato ma dall'altro è cresciuta l'abilità dei rivali nel sottrarsi al palleggio ritmato dei napoletani occupando loro gli spazi tra le linee ...

Juve in fuga - il Napoli spera nello scontro diretto : Juve in fuga, il Napoli spera nello scontro diretto Ed eccoci qui: sei partite al termine, sei punti di vantaggio della Juve sul Napoli. La fuga della Juve si è materializzata nella domenica post delusione bianconera per la Champions, l’ha impacchettata Donnarumma con la parata su Milik e l’ha infiocchettata Douglas Costa con i tre […]

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato finale 3-0 - : Douglas Costa devastante - +6 sul Napoli e fuga scudetto! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

Diretta/ Juventus-Sampdoria (risultato finale 3-0) : Douglas Costa devastante - +6 sul Napoli e fuga scudetto! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 20:45:00 GMT)

Napoli - scippano Rolex a turista inglese : vittima una crocierista - ladri in fuga : Scippo violento ai danni di una turista che era in compagnia della propria famiglia, su via Santa Teresa degli Scalzi, nel quartiere Stella. La donna, una 50enne inglese crocierista, che stava ...

Napoli : rapinano la banca con forbici e cacciavite - criminali in fuga con 50mila euro : Due rapinatori hanno assaltato oggi pomeriggio la filiale Cariparma di via Scarlatti. Hanno fatto irruzione alle 16.30 circa, mentre erano in corso le operazioni di chiusura, sono riusciti a entrare ...

Napoli - rapinatori in fuga rubano auto con bimba a bordo. Poi l'abbandonano : Due balordi hanno trascinato una donna fuori dall'auto e sono scappati col mezzo. Ma dietro sul seggiolino c'era una piccola di un anno e mezzo.