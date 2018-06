Napoli | Comune indebitato e con le casse vuote | al palo anche servizi

Comune di Napoli a rischio dissesto : il bilancio bocciato dai revisori : Dismissioni bloccate, riscossioni di affitti, tasse e multe stradali ferme al palo. Ammanchi per decine di milioni di euro rispetto agli obiettivi. Flop sulla lotta all'evasione, nonostante gli sforzi ...

Comune Napoli - rischio dissesto : il bilancio bocciato dai revisori : Dismissioni bloccate, riscossioni di affitti, tasse e multe stradali ferme al palo. Ammanchi per decine di milioni di euro rispetto agli obiettivi. Flop sulla lotta all'evasione, nonostante gli sforzi ...

Comune Napoli - un immigrato in Consiglio : ANSA, - Napoli, 21 MAG - Un cittadino extracomunitario, eletto dagli stranieri residenti in città, potrà partecipare alle sedute del Consiglio comunale di Napoli, senza diritto di voto ma con diritto ...

San Paolo di Napoli - De Luca contro il Comune/ “Sono dei cialtroni - i 25 milioni di euro non erano dovuti” : San Paolo di Napoli, De Luca contro il Comune: “Sono dei cialtroni, i 25 milioni di euro non erano dovuti”. Il Presidente della Regione si scaglia contro il Comune di Napoli(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:58:00 GMT)

Cr8 - l'accordo sui debiti non basta : il Comune di Napoli ha sette mesi per scongiurare il crac : Con lo sblocco della cassa gli sforzi del sindaco de Magistris si concentrano adesso sulla battaglia romana per provare a strappare al governo una norma che cancelli la sanzione della Corte dei Conti. ...

Cappelle sequestrate al cimitero di Poggioreale - il tribunale condanna il Comune di Napoli : La spinosa vicenda delle novanta Cappelle gentilizie del cimitero di Poggioreale sequestrate dal Comune di Napoli dopo un lungo contenzioso arrivato fino al Consiglio di Stato sembra essere giunta a...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia dell'A2A : «Il Comune sapeva del blocco» : Sono laconici alla A2A, perché nelle polemiche locali sulla gestione dei rifiuti non vogliono entrarci. Con gentilezza spiegano di non avere nulla da dire sulle questioni di oggi, chiariscono...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia dell'A2A : «Il Comune sapeva del blocco» : Sono laconici alla A2A, perché nelle polemiche locali sulla gestione dei rifiuti non vogliono entrarci. Con gentilezza spiegano di non avere nulla da dire sulle questioni di oggi,...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia di Asìa : 'Il Comune sapeva del blocco' : Bonifiche fantasma, mega-stipendi e consulenze d'oro, immobili pubblici costruiti senza prima creare le fogne o le strade di collegamento. È la storia nota della Bagnolifutura, la società di ...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia di Asìa : «Il Comune sapeva del blocco» : Bonifiche fantasma, mega-stipendi e consulenze d'oro, immobili pubblici costruiti senza prima creare le fogne o le strade di collegamento. È la storia nota della Bagnolifutura, la...

Il Comune di Napoli assume : 150 posti a disposizione - come candidarsi : Buone notizie per chi sta cercando lavoro nel napoletano: il Comune di Napoli assumerà 150 persone attraverso una selezione pubblica per titoli ed esame. I dipendenti assunti...

A Napoli torna Arrevuoto - ma senza i bambini Rom sgomberati dal Comune : Il 12 maggio, nel teatro che fu di Eduardo De Filippo, torna il progetto "Arrevuoto", esperienza nata per abbattere le divisioni nella città di Napoli. E che quest'anno, dopo lo sgombero forzato, rischia di non vedere la partecipazione della comunità di bambini Rom.Continua a leggere

Napoli - il comune mette in vendita i gioielli cittadini per saldare i debiti : Napoli, il comune mette in vendita i gioielli cittadini per saldare i debiti Quinta Colonna nel capoluogo partenopeo, dove si mettono in saldo i suoi pezzi pregiati Continua a leggere

Pd : 'Sabato in piazza per dire la verità sul debito del Comune di Napoli' : 'Sabato 14 aprile, a partire dalle ore 10:30, il partito democratico metropolitano di Napoli sarà in piazza insieme ad oltre 40 associazioni e liberi cittadini per un presidio di verità e legalità'. ...