Myrta Merlino | Arrivano delle proposte | ma io rimango a La7

blogo

: Stasera a #propagandalive c'è Myrta Merlino. Ci vediamo alle 21:10 su @La7tv - welikeduel : Stasera a #propagandalive c'è Myrta Merlino. Ci vediamo alle 21:10 su @La7tv - welikeduel : Prosegue con Myrta Merlino il racconto della settimana che è stata, vista dal gggenio @makkox #propagandalive - MimodiCreta : RT @G2PScenario: La servetta sciocca #Merlino: “quelli bravi, hanno toppato, ora proviamo gli altri”. Myrta, ti ricordo quelli “bravi”: A… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Che aria tira? Persenz'altro positiva. Il suo approfondimento del mezzogiorno, in onda da sette stagioni su La 7, continua a essere un successo di pubblico: è il programma più visto nella fascia 11-12 e anche nell'ultima settimana ha raggiunto vette del 10% di share. Numeri particolarmente importanti per l'emittente diretta da Andrea Salerno. Anche sul piano dei contenuti, L'Aria che tira è un'oasi felice: la politica e l'economia vengono raccontate in maniera pop, senza puzza sotto il naso.dunque piace, non solo ai telespettatori. "La giornalista negli anni è stata corteggiata da Mediaset e ora su di lei avrebbe messo gli occhi la Rai. A Viale Mazzini qualcuno sarebbe pronto ad offrigli la conduzione di un talk show in prima serata", scriveva qualche giorno fa Candela su Dagospia. Urbano Cairo, però, sembra averla blindata. Intervistata dal Corriere ...