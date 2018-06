MXGP | GP Gran Bretagna 2018 | Antonio Cairoli domina la Qualifying Race davanti a Jeffrey

oasport

(Di sabato 2 giugno 2018)può sorridere al termine delladel GP di, nona prova del Mondialedi. Il pilota siciliano della KTM, infatti, a Matterley Basin, pista che lo scorso anno ha ospitato il GP delle Nazioni, ha sciorinato unade prestazione, aggiudicandosi la garaal compagno di marca, nonché leader del Mondiale,Herlings, con 20″021 di vantaggio sull’olandese, ed all’altro alfiere della moto austriaca Glenn Coldenhoff (24″133) Una prestazione dide qualità per, in vetta fin dall’avvio ed in controllo della corsa in lungo ed in largo, senza alcuna esitazione ed incertezza. Non si può dire lo stesso per JH84, costretto a risalire la china dopo una fase iniziale problematica. Una rimonta, comunque, degna di nota, a testimonianza dellade condizione fisica e mentale dell’asso orange. ...