Musica live | tutti i concerti di giugno 2018

Musica live - tutti i concerti di giugno da non perdere : giugno non è solo l’inizio dell’estate, ma anche di tutto ciò che questo significa nella Musica. Se è la tranche finale per le uscite discografiche, destinate a rallentare nei mesi successivi, è invece il trampolino di lancio per tutti gli eventi live della stagione: festival, rassegne, date uniche e concerti speciali. A parte la selezione dei 40 live più importanti del mese, c’è anche il concerto evento Carmen Consoli & ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – Parte martedì prossimo, da Milano, ‘La luna tour’, il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l’estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un ...

Musica - Vasco Rossi torna sul palco con il Non stop live : “Mai pensato di smettere - riparto con un never ending tour” : “Dopo Modena Park potevo smettere, molti pensavano che smettessi, dopo una cosa del genere così un po’ sugli allori, aspetti. Ma io non sono fatto così. Andare sul palco vuol dire dovermi tenere anche un po’ in riga”. A poco meno di un anno dal concerto dei record di Modena, Vasco Rossi si prepara per salire di nuovo sui palchi d’Italia, con il Non stop live Tour (parte il 27 maggio da Lignano). “Mai pensato ...

Wired Next Fest 2018 : Robin Schulz - Gemitaiz - Jungle e Calibro 35 live LINE UP Musica : Tra gli intellettuali e gli opinion leader che incontreranno il pubblico al WNF 2018 ci sono, infine, quello l'attivista politica Chelsea Manning , l'esperta di intelligenza artificiale Kate ...

Ermal Meta a RADIO ITALIA LIVE : "Sono un operaio della Musica" : ... il programma dedicato alla musica dal vivo che andrà in onda a partire dalle 21.10 su RADIO ITALIA, RADIO ITALIA Tv e in streaming su RADIOITALIA.it. In vista del suo concerto al VERTI Music Place , ...

Musica live - tutti i concerti di maggio 2018 : Nel caso ci sia ancora qualcuno che maggio sia un mese cuscinetto tra la stagione ‘ufficiale’ e quella estiva, fatta di Festival e un enorme numero di eventi live, non può che ricredersi, sopratutto quest’anno: l’agenda del mese infatti è piena zeppa di concerti, di artisti italiani e internazionali, assolutamente da non perdere. Ci sono i big nostrani, come Jovanotti e Biagio Antonacci che proseguono nei loro trionfali ...

Matti Live : dieci anni di Musica matta 2008-2018 : Il disco uscirà in tutti gli store digitali e piattaforme streaming il 4 Maggio 2018 mentre la distribuzione fisica del doppio CD è già affidata ad Audioglobe . Il gruppo composto da Francesco Ceri , ...

Musica : Gabbani - video racconta un anno di live e emozioni : Il brano 'Selfie del Selfie', disponibile anche sulle principali piattaforme streaming e in digital download , http://smarturl.it/FG_SelfieDelSelfie, , è la traccia fantasma di 'Magellano' che appare,...

Amedeo Minghi dopo “Ballando con le stelle” ritorna alla Musica con un doppio live ed un nuovo singolo : “Tutto il tempo” è il titolo del nuovo seducente singolo di Amedeo Minghi, da venerdì 27 aprile in radio, sulle piattaforme digitali e negozi online. Il brano (etichetta Clodio Music, edizioni musicali La SanBiagio Produzioni) anticipa l’uscita di un doppio live, di prossima pubblicazione. Cosa possiamo fare noi se non affidarci al tempo, che è in grado, con le sue distanze e con i suoi ingranaggi, di farci prendere consapevolezza su ciò ...

Johnny Cash - 50 anni fa il suo live fuorilegge 'Gli uni accanto agli altri io e i ribelli' - Musica - Spettacoli : Si tratta di un concerto, ma le luci al neon resteranno accese, bianche e fastidiose, dalla prima all'ultima canzone. È un concerto, ma guardie armate stazionano a ogni uscio e pattugliano la sala. ...

Antonelo Venditti : «Sotto il segno dei Pesci è stata la mia svolta Musicale - Il mio disco più importante - e torno a suonarlo live» : Sono passati 40 anni da quando ANTONELLO Venditti pubblicava “Sotto il segno dei Pesci”. Ricordate quell’anno? Era un momento storico durissimo, il culmine delle BR e poche luci in fondo al tunnel. Questa manciata di canzoni di Antonello, ben prodotte da Michelangelo Romano e con una copertina firmata da Mario Convertino essenziale e iconica, escono l’8 marzo 1978 in un momento sociale di tensioni fortissime e in cui la speranza, la voglia di ...

Antonelo Venditti : «Sotto il segno dei Pesci è stata la mia svolta Musicale - Il mio disco più importante - e torno a suonarlo live» : Sono passati 40 anni da quando ANTONELLO Venditti pubblicava “Sotto il segno dei Pesci”. Ricordate quell’anno? Era un momento storico durissimo, il culmine delle BR e poche luci in fondo al tunnel. Questa manciata di canzoni di Antonello, ben prodotte da Michelangelo Romano e con una copertina firmata da Mario Convertino essenziale e iconica, escono l’8 marzo 1978 in un momento sociale di tensioni fortissime e in cui la speranza, la voglia di ...