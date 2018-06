Multa di 500 euro per la panna? L' ira della Finanza | «Tutto falso Non aveva fatto lo

Torino - regala la panna sul gelato a un cliente : 500 euro di Multa da pagare | Smentita della Guardia di finanza : "Il mio cliente ha preso due coppette da due euro e io gli ho offerto la panna. Mi ha dato 20 euro e io gli ho dato 16 euro di resto", ha detto il titolare della gelateria. L'uomo è uscito dal locale ...

Offre la panna gratis : il gelataio di Torino deve pagare una Multa di 500 euro : "Io emetto sempre gli scontrini, multarmi per una panna da 50 centesimi omaggiata mi sembra eccessivo". Cristian Ciacci non riesce a capacitarsi dell'episodio che l'ha visto protagonista: la Guardia di Finanza ha multato il gelataio di Torino per aver offerto la panna montata a un cliente abituale. Il suo errore è stato non riportare l'omaggio sullo scontrino, come previsto dalla normativa. Quella svista ora potrebbe costargli 500 ...

Si presenta dalla polizia ubriaco : patente sospesa e Multa di 500 euro : Storia alquanto singolare da Siena: un uomo di 52 anni si è visto ritirare la patente dopo essersi presentato ubriaco all’ufficio verbali della polizia stradale del comune toscano. E pensare che il soggetto in questione...

Giudice Sportivo - Multa la Roma per insulti a dirigente Juventus/ 5000 euro di ammenda ai giallorossi : Roma multata per cori a un dirigente della Juventus: 5000 euro di ammenda ai giallorossi dopo la sfida di domenica sera. Nainggolan out contro il Sassuolo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:47:00 GMT)

Conserva la mela ricevuta in aereo : Multa di 500 dollari : Una donna è stata multata di ben 500 dollari dalla dogana degli Stati Uniti per aver Conservato una mela nella sua borsa che aveva ricevuto gratis, come snack, durante un volo da Parigi.Il suo nome è Crystal Tadlock e, raccontando la peculiare vicenda ai media internazionali e su Twitter, ha rivelato di aver ricevuto il frutto dagli assistenti di volo della Delta Air Lines. Non avendo però fame durante il viaggio in aereo, aveva deciso di ...

Tenta di scalare Fontana di Trevi : 500 euro di Multa : Un uomo intento a 'scalare' il monumento a ridosso della Fontana di Trevi è stato bloccato nel tardo pomeriggio di ieri da una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma. L'...