Mourinho | ' Io ct del Portogallo? Non adesso'

Calciomercato Manchester United - Mourinho punta Golovin del Cska : c'è Arnautovic per l'attacco : Decisivo potrebbe essere stato quell'assist a Kuchaev nel 4-1 rifilato dal Manchester United sul Cska Mosca nei gironi dell'ultima Champions League. Una scucchiaiata a servire il suo compagno per il ...

Inter su Chiesa e Badelj o Praet : no a Mourinho e Guardiola per Skriniar : RINFORZI IN ARRIVO - Sempre secondo il Corriere dello Sport i n edicola oggi, l'Inter tratta un centrocampista tra il belga Dennis Praet della Sampdoria , classe 1994, e il croato Milan Badelj , ...

Delirio Chelsea - Conte vince la FA Cup : altra delusione per il Manchester United di Mourinho : Importante trofeo per il Chelsea che si aggiudica la FA Cup, in finale superato il Manchester United di Mourinho, il tecnico italiano sembra quindi destinato a concludere l’avventura in Premier con la vittoria di un trofeo comunque importante. Finisce 1-0 la partita, decide una rete di Hazard su calcio di rigore realizzato nella prima frazione di gioco. altra delusione per il Manchester United, la stagione per Mourinho può considerarsi ...

West Ham ferma lo United sullo 0-0 - ma Mourinho è sicuro del secondo posto : Niente reti nell'ultima partita della 37/a e penultima giornata di Premier League, che vedeva di fronte il West Ham e il Manchester United. Il punto a testa cambia nulla nella classifica dei londinesi,...

Mourinho : “la decisione di cedere Salah non fu mia ma del Chelsea” : “E’ un’ingiustizia, non ho ceduto Salah, l’ho comprato dal Basilea”. Torna così sulla cessione dell’attaccante egiziano Mohamed Salah, punta di diamante oggi del Liverpool, quando allenava il Chelsea il tecnico José Mourinho ai microfoni di Espn. “Arrivò a Londra che era un ragazzo (nel 2014 ndr), fisicamente non era pronto, mentalmente non era pronto e tutto fu difficile per lui. Bene, il Chelsea decise ...

Inter - Zanetti : 'Mourinho era il nostro condottiero. Il ruolo del capitano? Parlare poco e dare l'esempio' : Una lunga vita all'Inter, da calciatore prima e da dirigente adesso. Dal 1995 al 2014, quasi 20 anni in nerazzurro per Javier Zanetti. Con tanti successi, soprattutto nell'era Mourinho. ...

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla festa del City?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho? Non ha dovuto dire ...

Manchester - bus in centro con il volto di Mourinho : è uno sfottò dei tifosi del City in vista del derby : Il derby di Manchester è già iniziato. Mai una partita come le altre, quella tra City e United in programma sabato 7 aprile alle ore 18:30 all'Etihad è una sfida dal valore ancora più importante. ...

United - Mourinho torna in forma : integratori in vista del derby col City : Un derby da non fallire e non solo per i tre punti in palio e la rivalità cittadina: sabato alle ore 18:30 all'Etihad Stadium il Manchester City di Guardiola " sconfitto per 3-0 dal Liverpool nella ...

Mondonico - Cravero : "Gesto della sedia più elegante delle manette di Mourinho" : Non si limitava a fare le cose semplici, cercava di attuare schemi diverse per sorprendere gli avversari - conclude così durante la trasmissione Sport Academy -. Fu uno dei primi a giocare col 3-5-2 ...

Bolt - Maradona e Mourinho si ritrovano per la partita dell'amicizia : Dopo i giardini del Palais Royal di Parigi, è nella Mecca dell'orologeria, là dove Hublot ha recentemente svelato il suo orologio al 100% ispirato al calcio e dedicato alla Coppa del Mondo FIFA 2018&...