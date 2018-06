MotoGp – Valentino Rossi in pole al Mugello | tutta l’euforia del Dottore | “non c’è

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : IMPRESA VALENTINO ROSSI! Pole position immensa! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Valentino Rossi FENOMENO! L’eroe del Mugello firma una pole position sontuosa! Il ruggito del Campionissimo! : Valentino Rossi partirà dalla pole position nel GP d’Italia al Mugello. Lo aveva detto che avrebbe dato “più del massimo” ed effettivamente così è stato. Il Dottore si è aggiudicato una qualifica pazzesca, in cui l’equilibrio ha regnato sovrano fino all’irrompere del pilota della Yamaha, che ha stampato un giro in 1’46″208, battendo di oltre due decimi il record della pole stabilito tre anni fa da Andrea ...

Griglia di partenza MotoGp - Qualifiche GP Italia : risultato e classifica. Pole-position di Valentino Rossi - capolavoro del n.46! : Le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, sorridono ad una grandioso Valentino Rossi che realizza un capolavoro nel time-attack (55esima pole in carriera), in sella alla sua prima Yamaha, e la prima pole da Motegi 2016. Una prestazione valsa anche il nuovo record della pista a precedere Jorge Lorenzo (Ducati) ed il compagno di squadra di Maverick Vinales. Bene anche Andrea Iannone (Suzuki) e Danilo Petrucci ...

MotoGp Casco tricolore al Mugello : Valentino celebra l'Italia : Come da tradizione, Rossi ha aspettato il sabato mattina per svelare il suo nuovo Casco per il Mugello. L'attesa di tifosi e appassionati non è stata vana: Vale ha mostrato la livrea concepita per il ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Marc Marquez il migliore delle prove libere 3. Valentino Rossi in terza piazza - Dovizioso 10° - sorprende Morbidelli (8°) : E’ Marc Marquez il migliore in sella alla Honda delle prove libere 3 del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di MotoGP. 1’46″439 per lo spagnolo quest’oggi, che gli ha permesso di salire in vetta all’ordine combinato dei tempi, confermando il grande feeling con la sua Honda. Alle sue spalle Andrea Iannone (1’46″735), che quest’oggi non ha migliorato il suo crono, mettendo in luce, ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

MotoGp - GP Italia 2018 : sole e luna tricolori - il casco di Valentino Rossi al Mugello. E cita De Gregori : Un casco patriottico per Valentino Rossi mostrato nel giorno delle qualifiche al GP d'Italia al Mugello. Occasione perfetta, quella del giorno della Festa della Repubblica, per mostrare questa "idea ...