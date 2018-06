MotoGP Mugello | Valentino Rossi parte in pole | record della pista per lui

MotoGP - la griglia di partenza del GP del Mugello 2018 : 1 Valentino ROSSI 2 Jorge LORENZO 3 Maverick VINALES 4 Andrea IANNONE 5 Danilo PETRUCCI 6 Marc MARQUEZ 7 Andrea DOVIZIOSO 8 Cal CRUTCHLOW 9 Johann ZARCO 10 Alex RINS 11 Jack MILLER 12 Franco ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Valentino Rossi il mago. Fenomeno intramontabile - fa rinascere la Yamaha e incanta il Mugello : Ci sono campioni che non finiscono mai e più pensi che siano sul viale del tramonto e più loro sono pronti a smentirti. Il fuoco che hanno dentro è qualcosa di speciale e non lo si può tenere a freno. Facile uscire di scena quando si è al top, difficile volersi mettere in discussione ogni anno, nonostante un forziere di titoli mondiali alle spalle. È il caso di Valentino Rossi e della sua pole n.55 in carriera. Il più “anziano” a ...

MotoGP Risultati Qualifiche Mugello : Rossi - pole da record! : Valentino Rossi realizza il miglior giro assoluto al Mugello e si porta a casa la pole. Prima fila anche per Jorge Lorenzo e Maverik Viñales Le libere di stamattina e ancora meno quelle di ieri non avevano certo fatto presagire la tenzone che si è svolta durante le Qualifiche appena concluse. Valentino Rossi – un po’ sbiadito durante le free – scende in pista più convinto che mai e porta a casa un pazzesco ...

MotoGP - tutti i record di Valentino Rossi : il più vecchio di sempre in pole position! Quanti primati al Mugello - 22 anni di dominio : Valentino Rossi ha riscritto la storia del motociclismo per l’ennesima volta in una carriera davvero strepitosa e già da tempo consegnata alla leggenda. Il Dottore ha conquistato la pole position al Mugello, ha confezionato un giro da record nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e domani scatterà davanti a tutti: il centauro di Tavullia ha mandato in visibilio il suo pubblico, la fiumana gialla è esplosa per il fenomeno che ci ha ...

MotoGP – Valentino Rossi in pole al Mugello - tutta l’euforia del Dottore : “non c’è bisogno di aggiungere tanto” : Le sensazioni di Valentino Rossi dopo la pole position conquistata oggi al Mugello. Grande festa al Gp d’Italia per il risultato del Dottore Favolosa pole position di Valentino Rossi al Gp d’Italia! Il Mugello diventa di nuovo Mugiallo con l’incredibile risultato del Dottore oggi davanti al pubblico italiano. Il Dottore ha raggiunto quota sette pole position sul circuito italiano, battendo il record di Mick Doohan. Una ...

