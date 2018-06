MotoGP Mugello Rossi | Che sorpresa la pole; GP duro | ma ora me la godo

MotoGP - Mugello 2018. Rossi devastante al Mugello : 1 : 46.208 - rivivi la sua pole record. VIDEO : Semplicemente favoloso. Valentino Rossi è tornato, e con un giro velocissimo in 1:46.208 ha conquistato la pole position per il GP d'Italia al Mugello . Che sul weekend di Valentino ci ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Valentino Rossi FENOMENO! L’eroe del Mugello firma una pole position sontuosa! Il ruggito del Campionissimo! : Valentino Rossi partirà dalla pole position nel GP d’Italia al Mugello. Lo aveva detto che avrebbe dato “più del massimo” ed effettivamente così è stato. Il Dottore si è aggiudicato una qualifica pazzesca, in cui l’equilibrio ha regnato sovrano fino all’irrompere del pilota della Yamaha, che ha stampato un giro in 1’46″208, battendo di oltre due decimi il record della pole stabilito tre anni fa da Andrea ...

Diretta MotoGP Mugello 2018/ Qualifiche live : sorpresa Miller - è in Q2 assieme a Vinales! Pedrosa eliminato : Diretta MotoGp Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al Mugello: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:21:00 GMT)

MotoGP – Terminate le Fp4 al Mugello : Iannone si riprende ciò che è suo - Rossi fuori dalla top 5 [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp d’Italia: i tempo delle Fp4 del Mugello E’ nuovamente Andrea Iannone il più veloce al Mugello. Dopo la giornata super di ieri del campione di Vasto, sempre in testa alla classifica dei tempi, il pilota Suzuki è stato superato solo da Marc Marquez nelle Fp3 di questa mattina sul circuito italiano. Nel pomeriggio però Iannone ha deciso di far la voce grossa e ...

MotoGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Qualifiche live : Iannone si conferma il più veloce nella FP4 - via alla Q1! : DIRETTA MOTOGP Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al MUGELLO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:56:00 GMT)