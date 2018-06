MotoGp – Marquez commenta l’acerrimo rivale | “Valentino Rossi favorito al Mugello”

MotoGp Mugello 2018 - Marquez il più veloce nelle terze libere : Dopo il dominio di Iannone nella giornata di venerdì, il campione del mondo in carica fa segnare il miglior tempo. Alle sue spalle Valentino Rossi Motogp Mugello 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8, Il calendario della Motogp 2018 CLASSIFICA PILOTI - COSTRUTTORI

MotoGp Libere3 Mugello - brilla Marquez - ma Iannone e Rossi incalzano : Nella terza sessione di Libere al Mugello, splende la stella di Marc Marquez: lo spagnolo della Honda segna il miglior tempo in 1'46"439 e precede due italiani: secondo è Iannone , +0"296, , sempre ...

MotoGp – Ribrezzo e disgusto - lo ‘scheletro’ di Marquez in una fossa : gesto raccapricciante al Mugello [FOTO] : Alcuni pseudo tifosi hanno scavato una fossa sulle collinette del Mugello, inserendo all’interno un finto scheletro con una lapide col volto di Marquez Un gesto vergognoso, che nulla ha a che fare con la sportività e il sano sfottò. Il Mugello non merita questi episodi, eppure puntualmente si verificano sporcando un week-end che l’intero Motomondiale attende con trepidazione. Un comportamento ripugnante quello messo in atto da alcuno ...

MotoGp - Gp Italia : Marquez vola nelle terze libere - Rossi terzo dietro Iannone : L'omaggio di Valentino Rossi, sul casco la scritta ''Viva l'Italia'' Il più veloce, ancora una volta, è il campione del mondo in carica: Marc negli ultimi minuti delle Fp3 fa la voce grossa e il suo ...

MotoGp Italia - Libere 3 : Marquez è davanti - Rossi 3° : SCARPERIA - Nelle Libere 3 Marc Marquez è il più veloce su Honda, scalzando per 3 decimi il tempo messo a segno ieri da Iannone, 2°. Poi ecco Rossi, Lorenzo e Zarco; seguiti da Petrucci, Crutchlow, l'...

MotoGp Italia - Libere 3 : miglior tempo di Marquez - Rossi 3° : SCARPERIA - Marc Marquez domina le Libere 3 al Mugello e piazza la sua Honda davanti a tutti, scalzando per 3 decimi il primo tempo di Iannone, 2°. Poi ecco Rossi, Lorenzo e Zarco; seguiti da ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Marc Marquez il migliore delle prove libere 3. Valentino Rossi in terza piazza - Dovizioso 10° - sorprende Morbidelli (8°) : E’ Marc Marquez il migliore in sella alla Honda delle prove libere 3 del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di MotoGP. 1’46″439 per lo spagnolo quest’oggi, che gli ha permesso di salire in vetta all’ordine combinato dei tempi, confermando il grande feeling con la sua Honda. Alle sue spalle Andrea Iannone (1’46″735), che quest’oggi non ha migliorato il suo crono, mettendo in luce, ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

MotoGp – Marquez - la caduta di Pirro e i risultati in pista al Mugello : “è stato un momento difficile per tutti” : Le sensazioni di Marc Marquez al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Italia E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota italiano della Suzuki ha chiuso in testa alla classifica dei tempi sia la prima che la seconda sessione di libere del Gp d’Italia, in una giornata in cui tutti sono stati in pensiero per le condizioni di Pirro, protagonista di una bruttissima ...

MotoGp - analisi prove libere GP Mugello 2018 : Andrea Iannone impressiona - la Ducati si lecca le ferite - bene la Yamaha - la Honda è solo Marquez : Il fatto che si possa parlare di quanto successo oggi al Mugello a livello di tempi e prestazioni è già di per sè una nota positiva di questo venerdì del Gran Premo d’Italia della MotoGP. L’incidente occorso a Michele Pirro (Ducati) poteva davvero stravolgere ogni ragionamento. La wild card del team di Borgo Panigale è andata a schiantarsi ad oltre 340 chilometri orari rovinando pesantemente sull’asfalto della curva San Donato. ...

MotoGp - prove libere dal Mugello 2018 : 1° Iannone - 2° Vinales - 3° Marquez : 1 Jun 15:35 La Moto2 chiude il venerdì di libere: iniziati i 45 minuti in pista. 1 Jun 15:20 libere 2 MotoGP, la top ten: 1 A. Iannone 1:46.735 2 M. VI'ALES +0.387 3 M. Marquez +0.483 4 J. ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

Pronostico MotoGp/ Gp Italia 2018 Mugello - Nico Cereghini : Dovizioso può vincere - ma Marquez… - esclusiva - : Pronostico MotoGP: Gp Italia 2018 Mugello, parla Nico Cereghini: Dovizioso può vincere, ma Marquez resta il punto di riferimento. Valentino Rossi…

MotoGp - Valentino Rossi intervistato in esclusiva da Guido Meda : 'Posso battere Marquez' : Ho sempre avuto 10 amici veramente fuori da questo mondo, con cui ceno il sabato sera o con cui vado alle feste o a giocare a calcetto". "Riservato sulla mia vita privata? Non c'è alcun vantaggio a ...