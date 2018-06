MotoGP | GP Italia 2018 | Valentino Rossi il mago Fenomeno intramontabile | fa rinascere la

MotoGP – Valentino Rossi in pole - due spagnoli al fianco del Dottore : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Valentino Rossi conquista la pole position al Mugello: la griglia di partenza del Gp d’Italia Favolosa pole position di Valentino Rossi al Gp d’Italia! Il Mugello diventa di nuovo Mugiallo con l’incredibile risultato del Dottore oggi davanti al pubblico italiano. Il Dottore ha raggiunto quota sette pole position sul circuito italiano, battendo il record di Mick Doohan. Una grandissima soddisfazione per il nove volte campione ...

MotoGP - GP Italia 2018 : il giro perfetto di Valentino Rossi. Pole magistrale - ora in gara può giocarsi la vittoria. : 1:46.208. Segnatevi questo tempo, perchè si tratta del nuovo record del circuito del Mugello. La firma è quella più illustre, quella di Valentino Rossi, che ha saputo spezzare un tabù che durava da Motegi 2016 e che ha dimostrato che la sua Yamaha, nonostante i problemi di elettronica, ha compiuto un deciso passo in avanti. La Q2 di oggi ha messo in mostra, quindi, un Valentino Rossi davvero in grandissimo spolvero, capace di andare a ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Valentino Rossi FENOMENO! L’eroe del Mugello firma una pole position sontuosa! Il ruggito del Campionissimo! : Valentino Rossi partirà dalla pole position nel GP d’Italia al Mugello. Lo aveva detto che avrebbe dato “più del massimo” ed effettivamente così è stato. Il Dottore si è aggiudicato una qualifica pazzesca, in cui l’equilibrio ha regnato sovrano fino all’irrompere del pilota della Yamaha, che ha stampato un giro in 1’46″208, battendo di oltre due decimi il record della pole stabilito tre anni fa da Andrea ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Italia : risultato e classifica. Pole-position di Valentino Rossi - capolavoro del n.46! : Le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, sorridono ad una grandioso Valentino Rossi che realizza un capolavoro nel time-attack (55esima pole in carriera), in sella alla sua prima Yamaha, e la prima pole da Motegi 2016. Una prestazione valsa anche il nuovo record della pista a precedere Jorge Lorenzo (Ducati) ed il compagno di squadra di Maverick Vinales. Bene anche Andrea Iannone (Suzuki) e Danilo Petrucci ...

MotoGP Italia - Libere 4 : scatto Iannone - Rossi è 6° : SCARPERIA - Si scaldano i motori in vista delle Qualifiche. Nelle Libere 4 il più veloce è stato Iannone su Suzuki, che conferma la buona forma dimostrata già ieri. Per lui cronometro fermo a 1:47.548.

MotoGP - GP Italia 2018 : gara (domenica 3 giugno). A che ora comincia e come vederla in tv? Il programma completo : Domenica 3 giugno apprestiamoci a vivere un GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, infuocato. Nella classe regina sarà ancora una volta un “Marc Marquez vs tutti”. Il pilota della Honda, anche sul tracciato del Mugello, ha messo in mostra grande velocità. Proveranno ad impensierirlo Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, motivati a far bene davanti al proprio pubblico. Il forlivese, su una delle piste che più ...

