MotoGp – Dovizioso indovino al Mugello : “domani vincerà un italiano” : Andrea Dovizioso commenta le sue qualifiche sul circuito italiano del Mugello, il pilota della Ducati domani partirà dalla settima casella in griglia Pelle d’oca per Valentino Rossi davanti al pubblico del Mugello. Il pilota della Yamaha si regala la 55esima pole position di carriera in top class. In occasione del Gp d’Italia il Dottore ‘la fa grossa’ e si piazza davanti a tutti sulla griglia di partenza del sesto ...

MotoGp - un omaggio da… leccarsi i baffi : uno chef stellato dedica a Dovizioso un piatto gourmet : Lo chef stellato Pier Giorgio Parini ha dedicato al pilota della Ducati ‘omaggio a Dovi’, una delicata lasagnetta tricolore che richiama i colori della bandiera italiana Domenica 3 giugno la toscana sarà la capitale mondiale per gli appassionati di moto e per tale occasione Fratelli Polli, leader nelle conserve vegetali che ha sede proprio a Monsummano Terme, a poca distanza proprio dal Mugello, e che ha fatto dell’italianità e ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Marc Marquez il migliore delle prove libere 3. Valentino Rossi in terza piazza - Dovizioso 10° - sorprende Morbidelli (8°) : E’ Marc Marquez il migliore in sella alla Honda delle prove libere 3 del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di MotoGP. 1’46″439 per lo spagnolo quest’oggi, che gli ha permesso di salire in vetta all’ordine combinato dei tempi, confermando il grande feeling con la sua Honda. Alle sue spalle Andrea Iannone (1’46″735), che quest’oggi non ha migliorato il suo crono, mettendo in luce, ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

MotoGp : Iannone e Dovizioso nel venerdì del Mugello : Le libere del GP d’Italia si chiudono con il primato di Andrea Iannone. Il pilota del Team Suzuki Ecstar segna il tempo di 1:46.735s, molto vicino alla sua pole del 2015. Nelle FP2 anche il nuovo record di velocità al Mugello, 356,4 km/h firmato Andrea Dovizioso (Ducati Team). Le prove purtroppo sono segnate dall’incidente al […] L'articolo MotoGP: Iannone e Dovizioso nel venerdì del Mugello sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

MotoGp - Dovizioso ne ha per tutti : “brutto avere a che fare con Iannone. Rossi? Il suo mondo è diverso dal mio” : Andrea Dovizioso non ha avuto mezzi termini nell’attaccare Andrea Iannone, lanciando anche una frecciatina a Valentino Rossi Un attacco durissimo nei confronti di Andrea Iannone, seguito poi da una punturina lanciata a Valentino Rossi, non risparmiato nemmeno lui da Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati ha parlato dei suoi colleghi nel corso di un’intervista condotta da Antonio Boselli, compiuta in occasione della ...

MotoGp – Dovizioso lancia l’allarme : “domani non abbiamo gomme per correre” : Andrea Dovizioso parla a seguito della giornata di prove libere del venerdì al Mugello: ecco le impressioni del pilota della Ducati Dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito del Mugello il pilota più veloce è Andrea Iannone. Il motociclista della Suzuki ha fermato il cronometro prima degli altri nella giornata di oggi. Le ottime prestazioni dell’italiano sono davvero positive in vista del Gp d’Italia che si correrà ...

MotoGp Libere2 Mugello - Iannone si ripete; Morbidelli ok - Dovizioso solo 12° : Seconda sessione di Libere tormentata al Mugello, con due bandiere rosse: una per il terribile volo di Pirro, portato in ospedale per accertamenti dopo aver rimediato vari traumi, ma non gravi, per la ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

MotoGp - succede di tutto al Mugello : dopo l’incidente a Pirro - moto in fiamme per Dovizioso [FOTO] : motoGp, Andrea Dovizioso alle prese con un problema alla moto, olio in pista e nuovamente bandiera rossa al Mugello motoGp, al Mugello una giornata di prove non proprio fortunatissima. Il pomeriggio è stato infatti condizionato dal brutto incidente occorso allo sfortunato Pirro, il quale è stato soccorso dall’ambulanza ed ora è cosciente e sotto osservazione. I guai per i piloti italiani però non sono finiti. La Ducati di Dovizioso ha ...

MotoGp - Dovizioso - 'frecciate' a Lorenzo e Iannone Rossi - un'amicizia mai nata : E’ da poco uscita l’autobiografia di Andrea Dovizioso, un libro dove “DesmoDovi” si racconta a 360° e dove affronta svariati argomenti, dai rinnovi “difficili” con la Ducati ai suoi avversari, da Valentino Rossi ad Andrea Iannone passando per Jorge Lorenzo.--Intervistato da Sky Sport alla presentazione del suo libro, il forlivese non ha risparmiato frecciate a Iannone e Lorenzo, mentre di Rossi ha parlato come di una “cerchia” di ristrette ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tutti a caccia di Andrea Iannone. Dovizioso per confermarsi - Valentino Rossi per risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia di MotoGP. Il più veloce stamattina è stato Andrea Iannone, che ha staccato i rivali di mezzo secondo. Il pilota della Suzuki ha cominciato alla grande il weekend del Mugello, al pari della Ducati, che ha piazzato in seconda posizione un sorprendente Michele Pirro e in terza Andrea Dovizioso. Il forLIVEse ha lavorato sul passo, fin qui in linea con quello di Marc ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Andrea Iannone batte il primo colpo al Mugello. Andrea Dovizioso terzo - Valentino Rossi ottavo : Tre Italiani nelle prime tre posizioni delle prove libere 1 del GP d’Italia. Il miglior tempo è di Andrea Iannone, che ha staccato tutti i rivali piazzando un tempo di 1’47″253, nettamente il più veloce del gruppo nella mattinata del Mugello. Il pilota della Suzuki ha trovato il miglior giro proprio nel finale, montando la gomma morbida al posteriore, unico ad adottare questa soluzione per l’attacco al tempo. Gli altri si ...