ilfattoquotidiano

: Motociclista e autista di autobus, quando l’intesa è perfetta: così salvano il pedone nel traffico di Londra… - Cascavel47 : Motociclista e autista di autobus, quando l’intesa è perfetta: così salvano il pedone nel traffico di Londra… - TutteLeNotizie : Motociclista e autista di autobus, quando l’intesa è perfetta: così salvano il pedone nel… - fattoquotidiano : Motociclista e autista di autobus, quando l’intesa è perfetta: così salvano il pedone nel traffico di Londra -

(Di sabato 2 giugno 2018) Londra, una bordo di una moto elettrica si aggira silenziosamente nel traffico cittadino.ilsi appresta a sorpassare unnon si accorge che nel frattempo sta attraversando untotalmente ignaro della sua presenza. Per fortuna l’dell’blocca il centauro prima che possa provocare un incidente. Il web si divide tra chi difende a spada tratta i mezzi elettrici e chi li ritiene pericolosi perché per via della silenziosità del motore sono difficilmente avvertibili dai pedoni L'articolodil’intesa èilnel traffico di Londra proviene da Il Fatto Quotidiano.