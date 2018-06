: Mugello, Valentino Rossi, pole da favola. Lorenzo 2°, Dovizioso 7° - Gazzetta_it : Mugello, Valentino Rossi, pole da favola. Lorenzo 2°, Dovizioso 7° - repubblica : MotoGp, Mugello: Rossi show, partirà in pole [news aggiornata alle 14:54] - Gazzetta_it : Casco tricolore al Mugello Valentino celebra l'Italia -

di Valentinonel Gp d'Italia al. Il pilota di Tavullia, in sella alla Yamaha e con un nuovo casco tricolore per celebrare il 2 giugno, ha tenuto tutti dietro con il tempo di 1'46"208, nuovodella pista. In prima fila anche Jorge Lorenzo a 0"035 e l'altra Yamaha di Vinales a 0"096. Iannone,che aveva brillato nelle prove e nelle qualifiche con la Suzuki,è solo quarto, poi Petrucci con la Yamaha Pramac e il leader iridato Marc Marquez su Honda Hrc.Andrea Dovizioso con la Ducati ufficiale è settimo.(Di sabato 2 giugno 2018)