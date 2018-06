Moto3 | pole di Martin | sorprendono i giapponesi

Moto3 Italia : in pole c'è Martin - poi due giapponesi : SCARPERIA - Davanti a tutti partirà Jorge Martin su Honda. Lo spagnolo ha centrato la 13a pole in carriera, il record in Moto 3 da condividere insieme all'ex pilota di categoria Alex Rins. A quasi due ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : qualifiche. Ennesima pole per Jorge Martin - davanti a Suzuki e Sasaki - indietro gli italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) centra la pole position anche nel Gran Premio d’Italia della Moto3 al Mugello, e raggiunge il record di partenze al palo della categoria a quota 13. Lo spagnolo, infatti, fa segnare un ottimo 1:56.634, distanziando i sorprendenti giapponesi Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) e Ayumu Sasaki (Honda Petronas) rispettivamente di 190 e 210 millesimi. In seconda fila prenderà il via lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a ...

Moto3 - GP Francia 2018 : risultati e classifica delle qualifiche. Pole di Jorge Martin - Enea Bastianini è terzo con caduta : E’ sempre lui l’uomo della Pole! Lo spagnolo Jorge Martin centra la partenza della casella n.1 per la 12esima volta in carriera, confermandosi pilota di eccezionale qualità. In sella alla Honda del Team Gresini, l’iberico ha stampato il tempo di 1’42″039, precedendo di 123 millesimi la sorprendente Ktm di Jakub Kornfeil ed il nostro Enea Bastianini di 0″124, in sella alla Honda del Leopard Racing. Un turno ...

Moto3 Jerez - c'è Martin in pole; Di Giannantonio scatta 3° : Prosegue il grande momento di forma del leader del mondiale Moto3, Jorge Martin: lo spagnolo del team Gresini con il tempo di 1'46"193 centra la pole del GP di Spagna, precedendo la Ktm di Oettl, 2° a ...

