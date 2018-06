Moto3 | GP Mugello 2018 | qualifiche Ennesima pole per Jorge Martin | davanti a Suzuki e

Moto2 e Moto3 : la diretta delle qualifiche dal GP del Mugello : Martin ha vissuto fino a questo momento una stagione sfortunata, con qualche caduta di troppo nella prima metà del Mondiale. Ma lo spagnolo, dopo l'ottimo risultato nelle Libere del venerdì, si è ...

Moto3 - Gp Mugello Day 1 : Di Giannantonio : 'Un venerdì che ci lascia ben sperare' : Però in questa gara non avremo scuse, siamo sulla pista più bella del mondo e vogliamo fare benissimo" . Condividi su WhatsApp Moto3 - Gp Mugello Day 1: Di Giannantonio: 'Un venerdì che ci lascia ben ...

Moto3 - Mugello : Foggia scala la classifica - Bulega avvio incoraggiante : Buone premesse per un incoraggiante inizio del Gran Premio d'Italia Oakley. Così si può riassumere la prima giornata vissuta al Mugello dallo Sky Racing Team VR46 nella classe Moto3 con entrambi i ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : prove libere 2. Jorge Martin domina davanti a Canet - Bezzecchi 6° - Di Giannantonio 9° - brutta caduta per Antonelli : Se la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia aveva visto davanti a tutti Jorge Martin e Aron Canet (Honda EG 0,0 VDS), la FP2 non ha minimamente cambiato la situazione. I due spagnoli, infatti, si sono piazzati in prima e seconda posizione, con il portacolori del team Honda Gresini che ha saputo scendere fino ad un eccellente 1:57.104, staccando il suo connazionale di 339 millesimi. Terza posizione per il giapponese ...

LIVE Moto3 - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : tra poco di nuovo in pista per la seconda sessione di prove libere! : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP d'Italia 2018, sesta prova del Mondiale di Moto3 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.00. ...

Al Mugello prime libere in Moto3 a Martin : Nella prima sessione di prove libere nella classe Moto3 del Gran premio d'Italia all'autodromo del Mugello, Jorge Martin , Honda, si è imposto con il crono di 1'58''078. Il pilota spagnolo del team ...

