Moto2 | Bagnaia | ' Pasini e Marquez? Forti | ma noi ci siamo'

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Mattia Pasini il più veloce ma che equilibrio! Francesco Bagnaia insegue : È stato Mattia Pasini il più veloce nelle prove libere 3 di Moto2 del GP d’Italia. Il pilota Italiano ha stampato un bel giro in 1’52″068, un tempo rivelatosi inattaccabile da parte di tutti gli altri. Un crono che, soprattutto, proietta Pasini come il naturale favorito per le incertissime qualifiche di oggi, su un circuito su cui il 32enne riminese ha trionfato lo scorso anno. Qualifiche incerte, perché in testa alla ...

Moto2 - Bagnaia : 'Competitivi sempre - e soprattutto al Mugello' : Chi ben comincia è già a metà dell'opera. Questo l'auspicio dello Sky Racing Team VR46 alla luce di un promettente avvio del Gran Premio d'Italia Oakley classe Moto2 al Mugello: Francesco Bagnaia ...

Moto2 - Mugello : Bagnaia top-3 e gran passo : Positive conferme per lo Sky Racing Team VR46 al termine della prima giornata di prove libere della classe Moto2 al Mugello. Francesco Bagnaia ribadisce con il terzo tempo il suo stato di forma per ...

Moto2 - GP Mugello 2018 : Francesco Bagnaia vuole la vittoria in casa nella categoria più “italiana” del Motomondiale : Il Mondiale della Moto2 sbarca in Italia per il suo Gran Premio di casa (clicca qui per programma e tv). No, non è un refuso. La classe mediana del Motomondiale, infatti, sembra sempre più una Coppa Italia. Cinque gare disputate ed altrettante vittorie di piloti italiani. Tre per Francesco “Pecco” Bagnaia ed una a testa per Lorenzo Baldassarri e Mattia Pasini. Un dominio davvero impressionante che ha posizionato il portacolori dello ...

Moto2 - Mondiale 2018 : Francesco Bagnaia - un leader consapevole. Obiettivo iridato - poi la MotoGP : Il grande protagonista del MotoMondiale 2018 in casa Italia corre in Moto2 e si chiama Francesco Bagnaia. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è il leader indiscusso del campionato della categoria, con 25 punti di vantaggio su Miguel Oliveira, ha già vinto tre gare su cinque GP disputati e promette di proseguire su questa scia e di non fermarsi. Pecco è stato impressionante in questo avvio di stagione. Veloce, solido, continuo, corre con la ...

Moto2 - Francia è ancora Italia - Bagnaia vince e allunga : LE MANS - Cinque successi consecutivi, pokerissimo Italia in Moto2: Francesco 'Pecco' Bagnaia ha dominato il gp francese, e ora allunga in classifica. Il pilota del team Sky Vr46 partiva dalla pole e ...

GP di Le Mans - trionfo di Bagnaia in Moto2. Arenas vince in Moto3 : Pecco Bagnaia è sempre più leader del Mondiale di Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 vince la gara di Le Mans, conquistando la sua prima doppietta pole-vittoria, terzo podio consecutivo. ...

Moto2 - Bagnaia fa tris : vince a Le Mans e allunga nel mondiale : predestinato - Al terzo posto Joan Mir, al suo primo podio in questa categoria: il campione del mondo della Moto3 è un predestinato e nel 2019 potrebbe già correre in MotoGP, con la Honda , al posto ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +25 su Oliveira. A bocca asciutta Baldassarri e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia centra il terzo successo della sua stagione in Moto2 (e quinta nei cinque appuntamenti per i colori italiani) e allunga in Classifica generale a +25 sul portoghese Miguel Oliveira che oggi ha concluso in sesta posizione. Punti importanti per il duo spagnolo composto da Alex Marquez e Joan Mir, mentre “zero” pesanti per Lorenzo Baldassarri (che era secondo) e Mattia Pasini che perde la quartaa ...

Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia vince da padrone a Le Mans e va in fuga nel Mondiale. Fuori Baldassarri : Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) sempre più leader della classifica del Mondiale Moto2 (ora +25 su Miguel Oliveira), grazie alla splendida vittoria nel Gran Premio di Francia. A Le Mans il piemontese non ha lasciato scampo a nessuno (terza vittoria stagionale per lui e quinta su cinque appuntamenti per i colori italiani), partendo dalla pole position, prendendo il comando della gara, e non lasciandolo più fino alla ...

Moto2 - “Pecco show” al Gp di Francia : Bagnaia domina Marquez : Moto2: la classifica del Gp di Francia vede Pecco Bagnaia al comando al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo giro dal pilota italiano Moto2, che emozioni al Gp di Francia! Una gara davvero ricca di capovolgimenti e purtroppo anche di cadute che hanno coinvolto alcuni italiani. La giornata di Baldassarri ad esempio, è stata condizionata da una pericolosa caduta che lo ha costretto al ritiro. La moto è rimasta pericolosamente in ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2018 in DIRETTA : nuovo duello in vista tra Bagnaia e Baldassarri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del GP di Francia. Si preannuncia un duello tutto italiano, tra Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri. Il primo partirà dalla pole position, per la prima volta in carriera. Un risultato raggiunto con un gran giro in qualifica che nessuno è stato in grado di migliorare. Pecco è il favorito per il titolo Mondiale, non solo perché è attualmente in testa, ma anche perché è stato fin qui ...

Moto2 - GP Francia : prima pole con record di Bagnaia : Pecco il tranquillo. Pecco il sornione, quando cala la visiera si trasforma nell'indemoniato pilota capace di frantumare il record della pista in qualifica. La sua prima pole in Moto2 arriva così, ...

Francia - a Bagnaia la pole della Moto2 : ANSA, - ROMA, 19 MAG - Francesco Bagnaia, dello Sky Racing Team VR46, ha ottenuto la pole del gran premio di Francia, classe Moto2. Il pilota torinese, con il tempo di 1'36"188, ha preceduto lo ...