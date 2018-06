Moto | Pirro ok dopo incidente

MotoGp – Caduta Pirro - parla il direttore del Mugello : “non esiste un dosso - non rinunceremo a quel tratto” : Tutta la verità di Paolo Poli, CEO e direttore generale dell’autodromo del Mugello, sullo scollinamento del circuito italiano, che sta facendo discutere dopo la Caduta di ieri di Michele Pirro La Caduta di Michele Pirro durante le Fp2 del Gp d’Italia ha spaventato tifosi, team e staff nel paddock del Mugello. Il terzo pilota Ducati è stato protagonista di un terribile volo che ha messo in allarme tutto il suo team, e non solo. Pirro ...

MotoGp Ducati - Pirro : «Sono cose che capitano - io sto bene» : SCARPERIA - 'Dopo il volo ricordo nulla, mi sono risvegliato al centro medico' . È apparso piuttosto sereno Michele Pirro, che ha parlato dall'ospedale Careggi dove è ricoverato dopo il brutto ...

MotoGP Pirro : "In volo senza freni; per la gara sarò in circuito" : In collegamento telefonico dall'ospedale Careggi Michele Pirro ha salutato squadra e appassionati, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni dopo il terribile incidente nelle Libere2 alla staccata ...

MotoGp – Dopo la foto - il primo racconto di Michele Pirro : “ecco cosa mi ricordo” : Michele Pirro racconta il suo spaventoso volo di ieri al Mugello: le prime parole del ducatista Dopo la brutta caduta nelle Fp2 del Gp d’Italia Giornata di qualifiche oggi al Mugello: nei minuti di pausa tra la Q1 e la Q2, un piccolo spazio dedicato a Michele Pirro, protagonista ieri di una spaventosa caduta. Il pilota italiano, wild card al Mugello con Ducati, si trova adesso all’ospedale di Firenze, dove ieri è stato sottoposto ad ...

MotoGp - terribile caduta di Pirro : "Ho la pelle dura" : Dal suo letto di ospedale ha rassicurato tutti, Michele Pirro : 'Sono sbattuto, ma ho la pelle dura', ha detto. Ma la caduta di cui è stato protagonista venerdì durante le Libere2 del Gran Premio ...

MotoGp - clamoroso retroscena relativo all’incidente di Pirro : il pilota Ducati non aveva l’airbag sulla tuta : Sarebbero potute essere ben più gravi le conseguenze dell’incidente occorso a Michele Pirro al Mugello, il pilota della Ducati era infatti in pista con una tuta non dotata di airbag La frenata, la ruota posteriore che si blocca e lo slancio verso l’alto, concluso con una botta terrificante contro l’asfalto. Un incidente pazzesco per Michele Pirro quello avvenuto nel corso delle FP2 del Gp del Mugello, una caduta rovinosa che ha ...

MotoGP - GP Italia 2018 : sospiro di sollievo per Michele Pirro. Cosa ha innescato l’incidente? : Si può tirare un sospiro di sollievo per Michele Pirro, dopo l’incidente bruttissimo avuto dal pilota della Ducati nel corso delle prove libere 2 del GP d’Italia, sul tracciato del Mugello. Il collaudatore della Rossa, caduto al termine del lungo rettilineo del circuito toscano, pur riportando un trauma cranico commotivo, non ha subito ulteriori complicazioni. Questo è quanto è stato comunicato dalla stessa Casa di Borgo Panigale, ...

MotoGP - brutto incidente per Pirro al Mugello : nessuna frattura. Lui rassicura tutti su Fb : "Sono un po' sbattuto ma ho la pelle dura!" : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione. Sul social: "Ho pescato un jolly". Vale Rossi: "Ho avuto paura"

MotoGp del Mugello - paura per Michele Pirro : poi il sollievo. Iannone domina le libere : Prove libere “pazze” e che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Non la Ducati né la Honda. Né tantomeno la Yamaha. È la Suzuki guidata da Andrea Iannone a dominare al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia. Il pilota di Vasto ha fatto segnare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione, caratterizzata da una doppia bandiera rossa, prima per una brutta caduta di Michele ...

MotoGp - un po’ sbattuto e col volto tumefatto : Michele Pirro rassicura i suoi fan dal letto d’ospedale [FOTO] : Michele Pirro ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi postando su facebook una foto che lo ritrae nel suo letto d’ospedale E’ impressionante la caduta di cui è stato protagonista Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il terzo pilota Ducati è stato sbalzato in aria dalla sua Ducati, creando apprensione tra tutte le persone presenti sul circuito italiano (QUI IL VIDEO). Pirro è rimasto in ...

MotoGp - Lorenzo non nasconde la preoccupazione : “la caduta di Pirro è stata spaventosa - non l’ho voluta vedere” : Jorge Lorenzo si è soffermato sulla caduta di Michele Pirro, svelando di non averla voluta rivedere prima della fine della sessione Una seconda sessione di prove libere anomala, quella andata in scena oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro (QUI le IMMAGINI), trasportato ...

MotoGp - sospiro di sollievo per le condizioni di Pirro : svelate le possibili cause del terribile incidente : A causare l’incidente di Pirro potrebbe essere stata un’intensa frenata del pilota che ha bloccato la ruota anteriore della Ducati E’ impressionante la caduta di cui è stato protagonista Michele Pirro durante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il terzo pilota Ducati è stato sbalzato in aria dalla sua Ducati, creando apprensione tra tutte le persone presenti sul circuito italiano (QUI IL VIDEO). AFP PHOTO ...

Moto Gp - Rossi paura per Pirro : 'Intervenire sulla sicurezza' : 'Quando ho visto le prime immagini e ho capito dove era caduto Michele e l'ho visto in terra senza sensi, ho avuto molta paura: lì si va veramente forte. È andata molto bene che non ha toccato il ...

Moto : Pirro ricoverato per politrauma : ANSA, - FIRENZE, 1 GIU - Il pilota della Ducati Michele Pirro è ricoverato per un politrauma nel trauma center all'ospedale fiorentino di Careggi. Approfondimenti diagnostici sono ancora in corso ma ...