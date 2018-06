Monti Laga | ragazza scivola e muore durante un’escursione

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) Una 31enne di Bellante, in provincia di Teramo, è morta dopo essere precipitata nella cascata del Fosso della Cavata, a 1.700 metri di altitudine, sulle montagne di Rocca Santa Maria – versante teramano deidella-, nel Parco nazionale del Gran Sasso edella. Quando è avvenuto l’incidente la giovane era impegnata in un’escursione. Da una prima ricostruzione sarebbeta accidentalmente da un costone di roccia, facendo un volo di circa dieci metri. Dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali, il Soccorso Alpino e l’elicottero del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo della donna e constatarne la morte. La salma è stata trasferita all’obitorio di Teramo. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. L'articolo...