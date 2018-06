Mondiali | Uruguay con 5 italiani | ecco i 23 di Tabarez

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Uruguay : spiccano Cavani e Suarez - ci sono Bentancur e Vecino : Oscar Tabarez, CT dell’Uruguay, ha diramato la lista dei pre-convocati per i Mondiali 2018 di calcio che si svolgeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Ci sono Lucas Torreira della Sampdoria e Rodrigo Bentancur della Juventus, Martin Caceres della Lazio, Vecino dell’Inter. spiccano naturalmente gli attaccanti Cavani e Suarez. Tabarez dovrà operare gli ultimi tre tagli per definire la rosa di 23 giocatori che parteciperà alla ...

Mondiali - in Uruguay scoppia la caccia alle figurine Panini - : "L'album della Coppa del Mondo FIFA non è solo per bambini. Ci sono anche tanti adulti che fanno la collezione. Non sono solo uomini, il 30-40% dei collezionisti sono donne. Perfino i nonni. E coloro ...

Mondiali 2030 : candidatura congiunta per Argentina - Paraguay e Uruguay : Accordo raggiunto dai tre Paesi per una candidatura congiunta: non sono ancora noti i nomi delle 12 città selezionate. Messi e Suarez disponibili a fare da sponsor. L'articolo Mondiali 2030: candidatura congiunta per Argentina, Paraguay e Uruguay è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Mondiali 2030 : Argentina - Uruguay e Paraguay si candidano per ospitare la Coppa del Centenario! : Argentina, Uruguay e Paraguay hanno ufficialmente presentato la loro candidatura per organizzare in maniera congiunta i Mondiali 2030 di Calcio. Quella sarà l’edizione del centenario: a un secolo di distanza dalla prima edizione della rassegna iridata disputata in Uruguay si spera di tornare in Sudamerica proprio per celebrare al meglio l’evento. Si tratta sicuramente di un’ipotesi suggestiva che sulla carta dovrebbe sfidare ...

Mondiali 2030 - candidatura congiunta Argentina-Paraguay-Uruguay - : 'È molto importante per noi avere il supporto dei giocatori, perché loro sono completamente staccati da qualsiasi connotazione politica', ha aggiunto.