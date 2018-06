Mondiale per nazioni non riconosciute | la Padania ne fa otto al Tuvalu

Egitto - Mido si candida per il Mondiale : 'Ho perso 37 chili' : ROMA - Mido sta cercando di rimettersi in forma e si propone per il Mondiale in Russia . L'ex attaccante della Roma era parecchi chili in sovrappeso, ma assicura di averne persi 37 in un messaggio su ...

F1 - Arrivabene ha le idee chiare : “il Mondiale è bilanciato - ma faremo di tutto per piegarlo a nostro favore” : Presente al Mugello per il Gran Premio di MotoGp, Maurizio Arrivabene ha parlato anche del Mondiale di Formula 1 e degli obiettivi della Ferrari C’è anche Maurizio Arrivabene al Mugello, intento a seguire i piloti in pista per il Gp d’Italia di MotoGp. Il team principal della Ferrari non si è fatto sfuggire l’occasione di vedere da vicino i bolidi a due ruote, presentandosi al circuito già oggi per seguire la terza sessione di ...

Pronostico Francia Italia/ Claudio Onofri : bel test per Mancini - loro possono vincere il Mondiale! - esclusiva - : Pronostico Francia Italia, il punto di Claudio Onofri: bel test per Mancini, loro possono vincere il Mondiale! L'analisi dell'amichevole di Nizza.

I due fischietti italiani Pasquali e Rapisarda designati per il Mondiale 2018 : I due fischietti italiani Fabrizio Pasquali e Daniele Rapisarda sono stati inseriti nel gruppo di arbitri designati a dirigere le gare dei prossimi Campionati del Mondo. Una notizia accolta con entusiasmo dalla Federazione Italiana Pallavolo e che non può che dare lustro a tutta l'attività della sezione arbitri della Fipav. Per Daniele Rapisarda si tratta della ...

Giornata Mondiale senza Tabacco : perché il fumo dei genitori nuoce ai bambini : In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, Bambino Gesù Istituto per la Salute ha pubblicato un approfondimento sul fumo, in particolare nella delicata fase della gravidanza. Quando una donna fuma in questo particolare momento della sua vita, spiegano gli esperti, espone il nascituro ad una non indifferente serie di rischi. Il monossido di carbonio e la nicotina passano infatti facilmente la barriera placentare, riducono l’apporto ...

Ecco perché la Giornata Mondiale Senza Tabacco dovrebbe essere la Giornata Mondiale Senza Fumo : In occasione della “Giornata Mondiale Senza Tabacco” – la ricorrenza istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e prevista come ogni anno il 31 maggio – Philip Morris International (PMI) lancia quest’anno un segnale per sensibilizzare le istituzioni e i fumatori affinché l’evento diventi la “Giornata Mondiale Senza Fumo”. Secondo le stime di oggi, sono infatti moltissime le persone che continueranno a fumare nei prossimi ...

Messico - Peralta annuncia ritiro da nazionale dopo Mondiale : L’attaccante Oribe Peralta ha annunciato che si ritirerà dalla nazionale di calcio messicana dopo la Coppa del mondo in Russia. “Sarà la mia ultima coppa del mondo, dopo la Russia mi ritirerò dalla nazionale”, ha dichiarato Peralta all’edizione messicana del quotidiano “Marca”. L’attaccante è uno dei 27 pre-convocati al torneo dall’allenatore colombiano Juan Carlos Osorio. Peralta dovrebbe essere ...

Giornata Mondiale senza tabacco : ogni anno 7 milioni di morti per fumo. Vizio in crescita : Nel mondo oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni fumano, tra cui 17milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l'80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, che sono anche ...

Giornata Mondiale contro il Tabacco : nel mondo 7 milioni di morti ogni anno per il fumo : Il fumo uccide ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze di quello passivo: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione della Giornata Mondiale contro il Tabacco. Nel mondo fumano oltre 24 milioni di giovani tra 13 e 15 anni, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l’80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, quelli in cui il numero ...

Lazio - Lukaku : 'Frenato dagli infortuni. Spero di giocare il Mondiale' : Non è stata una stagione semplice per Jordan Lukaku. Numerosi problemi fisici hanno tormentato l'esterno della Lazio, impedendogli di esprimersi al meglio durante la stagione. Convocato dal Belgio per ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Saremo competitivi al Mugello - peccato per i punti persi ma il Mondiale è aperto” : Andrea Dovizioso vuole trionfare al Mugello e punta al successo nel GP d’Italia che si disputerà nel weekend. Sul tracciato toscano, il forlivese si presenta per fare la differenza anche se le Honda partono comunque con i favori del pronostico. Il vicecampione del mondo ha presentato in questo modo l’evento e le sue sensazioni: “Quest’anno è difficile fare previsioni per il Mugello perché ogni gara fa storia a sé. Anche ...

Figurine in cambio di voti! In Perù è Mondiale-mania : Per la prima volta dal 1982 il Perù torna a disputare un Mondiale e nel Paese è scoppiata una vera e propria Panini-mania, coi tifosi a cercare di accaparrarsi con ogni mezzo le Figurine dei loro ...

Argentina - Messi carichissimo per il Mondiale : prima amichevole - subito tripletta! : Argentina, Leo Messi è partito con le marce alte ingranate nelle amichevoli di preparazione ai Mondiali di Russia 2018 che vedranno la Pulce protagonista Poker dell’Argentina che nella notte travolge 4-0 Haiti in una amichevole pre-Mondiale disputata alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires. A trascinare l’Albiceleste Lionel Messi autore di una tripletta. La ‘Pulce’ porta in vantaggio i vice-campioni del mondo al ...

Salah - Mondiale più lontano : "Servono 3 o 4 settimane per recuperare" : Le chances di vedere il fenomeno del Liverpool in Russia diminuiscono. L'ex Roma potrebbe comunque rientrare per l'ultima gara della fase a gironi