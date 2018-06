Molinari è ancora perfetto | all' Open d' Italia può entrare nella storia

sport.sky

: @GigilongLuigi @nicolapomponi @F_Molinari Non ero polemico... Era solo per dire che ha spesso puttato da lontano! C… - MaxRanu : @GigilongLuigi @nicolapomponi @F_Molinari Non ero polemico... Era solo per dire che ha spesso puttato da lontano! C… - repubblica : Golf, Open d'Italia: è ancora Francesco Molinari show. Secondo a un colpo da Kaymer [news aggiornata alle 21:09] - CatelliRossella : Golf, Open d'Italia: è ancora Francesco Molinari show. Secondo a un colpo da Kaymer -

(Di sabato 2 giugno 2018) ... alla 6 del percorso di GardaGolf è stata una sorta di liberazione per tutti, un modo per allontanare la pressione e per lanciarsi verso un'altra giornata bellissima per il golf e lo sportno. ...